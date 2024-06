Astro Bot: pre-order già in sconto su Amazon! (-15%)

Non è passato molto dall'annuncio di Astro Bot, la nuova avventura per PlayStation 5 sviluppata da Team Asobi, che sta già venendo accolta al meglio dai giocatori. Fra moltissimi contenuti già confermati e tante avventure da scoprire ne vedremo delle belle: ma c'è già una sorpresa per chi non vede l'ora di mettere mano sul titolo. Il pre-order di Astro Bot è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 15%, e potete infatti assicurarvi di fare vostro il gioco a soli 59,99€, in vista dell'uscita il 6 settembre 2024.

Astro Bot, chi dovrebbe acquistarlo?

Astro Bot è vivamente consigliato a tutti i fan dei titoli platform e adventure, che cercano un'esperienza coinvolgente e innovativa su PlayStation 5. Team Asobi ha già saputo dare dimostrazione della propria maestria e creatività con Astro's Playroom, che abbiamo infatti premiato in fase di recensione, ed è ora pronta a espandere al massimo quanto già proposto. Grazie al primissimo trailer abbiamo già potuto scoprire che saranno presenti personaggi PlayStation e riferimenti ovunque, un vero e proprio omaggio agli appassionati dei mondi realizzati dai PlayStation Studios e non solo!

Perfetto per chi ama le avventure dinamiche e le esplorazioni galattiche, il gioco offrirà la possibilità di attraversare oltre 50 pianeti alla ricerca dell'equipaggio disperso di Astro, protagonista che saprà farci divertire con nuovi e divertenti potenziamenti, fra pugni elastici, razzi e spugne giganti. L'immersione totale non mancherà grazie alle tecnologie del controller wireless DualSense, che permetterà di sentire e vedere il mondo di gioco prendere vita come mai, fra feedback aptico, grilletti adattivi e tanto altro.

Disponibile in pre-order a 59,99€, Astro Bot per PS5 sembra proprio l'acquisto perfetto per chi cerca un'avventura dinamica e coinvolgente. Grazie alla ricchezza dei mondi da esplorare già confermata, e alla varietà di potenziamenti e contenuti mostrati, ci aspettiamo un titolo che garantisca ore di puro divertimento, sfruttando al massimo il DualSense.

