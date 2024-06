Astro Bot sarà un gioco enorme e avrà contenuti gratuiti

Durante l'ultimo State of Play, è stato annunciato il ritorno di Astro Bot (potete pre-ordinarlo su Amazon), molto atteso dai fan del genere platform esclusivamente per PlayStation 5. Il nuovo titolo, a differenza del suo predecessore che fungeva da demo tecnologica, si presenta come un vero e proprio gioco platform completo, come confermato dalle dichiarazioni di Team Asobi, lo studio dietro al progetto.

Secondo quanto riportato da IGN US, il gioco offrirà contenuti ampli e duraturi. Il capo di Team Asobi, Nicolas Doucet, ha infatti annunciato l'introduzione di DLC gratuiti poco dopo il lancio ufficiale del gioco. Questi contenuti aggiuntivi arricchiranno il gioco, che già conta circa 80 livelli allo start. I nuovi livelli includeranno sfide di platforming mirate, oltre a eventuali nuovi contenuti legati ad altre proprietà intellettuali di PlayStation, come Bloodborne e God of War.

Doucet ha rilasciato pochi dettagli sui DLC, ma ha accennato alla possibile inclusione di elementi legati a questi titoli, suscitando grande curiosità e aspettative nei fan. Ad esempio, ha citato la presenza del martello e dei corvi di Odino, elementi iconici di God of War, che potrebbero giocare un ruolo nei nuovi livelli.

Per i giocatori interessati a prenotare Astro Bot, possono trovare tutte le informazioni necessarie e effettuare il pre-order visitando il link specifico fornito dagli organizzatori. Infine, per una panoramica completa sul gioco, includendo dettagli sulla data di rilascio, caratteristiche dei personaggi, edizione fisica e altro ancora, è disponibile una dettagliata recensione sul sito ufficiale.

In vista del lancio, l'entusiasmo intorno a Astro Bot continua a crescere, promettendo di offrire un'esperienza ricca e immersiva ai fan dei giochi di piattaforma e agli appassionati delle avventure di Astro Bot su PlayStation.