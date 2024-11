Astro Bot: ora sappiamo quanto ha venduto

Sony ha rivelato che Astro Bot (acquistabile su Amazon) ha venduto 1,5 milioni di copie dal lancio al 30 settembre 2023. Il dato è emerso nell'ultimo resoconto finanziario trimestrale della compagnia giapponese.

Sebbene non si tratti di vendite astronomiche, il risultato sembra in linea con le aspettative di Sony per questo titolo sviluppato da Asobi Studio. Astro Bot è infatti una produzione di medio calibro, con costi e obiettivi commerciali più contenuti rispetto ai blockbuster first-party come God of War o Horizon.

Il gioco ha ricevuto ottime recensioni dalla critica (compreso da noi), venendo elogiato come uno dei migliori platform 3D degli ultimi anni. Ricco di personaggi e citazioni del mondo PlayStation, Astro Bot si è distinto per la qualità della realizzazione.

In alcuni mercati chiave come il Regno Unito, Astro Bot ha fatto registrare performance migliori di altri platform first-party Sony come Ratchet & Clank: Rift Apart. Tuttavia, il confronto con i 15 milioni di copie vendute da God of War Ragnarok evidenzia la diversa scala e appetibilità commerciale dei due progetti.

Solo Sony può valutare se 1,5 milioni di copie rappresentino un successo o meno per Astro Bot, in base alle stime interne e al budget investito. Per un titolo di questa portata, comunque, si tratta di un risultato che sembra soddisfacente, pur senza essere eclatante.

Speriamo che questo spinga Sony a investire sempre di più in videogiochi platform single player come Astro Bot, visto come è stato accolto un po' da tutti. I single player, insomma, si dimostrano ancora le produzioni più vendute e apprezzate dai giocatori PlayStation, segno che forse l'investimento troppo frettoloso ed enorme dei live service poteva essere gestito nettamente meglio da parte di Sony.

Vi ricordiamo che il prossimo anno sono già attesi giochi single player enormi dal calibro di Death Stranding 2 On the Beach e Ghost of Yotei. Insomma ci sarà da divertirsi per gli utenti PlayStation 5 che proprio ieri hanno vissuto il lancio di PS5 Pro, una console di mid gen pensata per i giocatori più premium in cerca di una macchina in grado di garantire meno compromessi sui videogiochi.