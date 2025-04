ASUS ROG ha mostrato il primo teaser della console portatile Xbox

L'azienda taiwanese ha pubblicato un breve video sui social media che ha immediatamente catturato l'attenzione degli appassionati Xbox, mostrando quello che sembra essere un dispositivo simile al ROG Ally affiancato a un controller Xbox. Questo teaser arriva in un momento particolarmente strategico per il settore, con Nintendo pronta a svelare il successore di Switch e Microsoft apparentemente determinata a non restare indietro nella corsa ai dispositivi portatili.

Il video, condiviso sui canali ufficiali di ASUS, non fornisce conferme dirette, ma rappresenta il primo indizio concreto di una collaborazione tra il colosso taiwanese e Xbox per un dispositivo portatile dedicato al gaming. La risposta di Xbox al post non ha fatto altro che alimentare le speculazioni, suggerendo che qualcosa di importante potrebbe essere effettivamente in sviluppo. Gli analisti di settore ritengono che questa mossa rappresenti un cambiamento significativo nella strategia di Microsoft, tradizionalmente concentrata sul mercato delle console domestiche.

Secondo le indiscrezioni che circolano da mesi nel settore, la strategia di Microsoft per il mercato dei dispositivi portatili si articolerebbe in due fasi distinte. La prima prevederebbe il lancio di un dispositivo brandizzato Xbox ma prodotto da ASUS, probabilmente evoluzione dell'attuale ROG Ally, già in grado di eseguire giochi Xbox tramite Game Pass. Questo prodotto potrebbe arrivare sul mercato già nel corso del 2025, posizionandosi come alternativa immediata al prossimo Switch.

La seconda fase, più ambiziosa e a lungo termine, vedrebbe Microsoft sviluppare internamente un dispositivo portatile first-party, completamente integrato nell'ecosistema Xbox. Questo progetto avrebbe un orizzonte temporale più esteso, con un possibile lancio intorno al 2027. Si tratterebbe di un investimento strategico importante per consolidare la presenza di Xbox nel segmento dei dispositivi portatili, in risposta alla crescente convergenza tra gaming mobile e tradizionale.

Molti ritengono che ASUS e Microsoft potrebbero attendere la presentazione della nuova console Nintendo prima di rivelare maggiori dettagli sul loro dispositivo portatile, per posizionarsi strategicamente nel mercato. Questa tattica permetterebbe di calibrare meglio il messaggio di marketing e le specifiche tecniche da evidenziare, in risposta diretta all'offerta della concorrenza.

Il settore dei dispositivi portatili da gaming sta vivendo una rinascita significativa negli ultimi anni. Dopo il successo di Nintendo Switch, numerosi produttori hanno tentato di entrare in questo segmento, con risultati alterni. Steam Deck di Valve ha dimostrato l'esistenza di un mercato per dispositivi portatili di fascia alta orientati al gaming PC, mentre il ROG Ally di ASUS ha cercato di posizionarsi come alternativa Windows più accessibile. L'ingresso ufficiale di Xbox in questo spazio rappresenterebbe un'ulteriore evoluzione del mercato.

La promessa di poter giocare ai titoli Xbox (quantomeno in versione PC) in mobilità, potenzialmente con una perfetta integrazione con Game Pass, rappresenta un'attrattiva per molti giocatori. L'ecosistema Xbox continua così ad espandersi oltre i confini tradizionali delle console domestiche, abbracciando una visione multi-device che potrebbe ridefinire le strategie dell'intero settore nei prossimi anni.