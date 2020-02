Atlus chiede ai propri fan quali serie vorrebbero vedere su Nintendo Switch

Dopo il grandissimo successo ottenuto con Persona 5, Atlus sta cominciando ad essere considerata anche in occidente. Insieme alla compagnia anche le proprie IP stanno inziando ad espandere il proprio mercato al di fuori del Giappone. In queste ore lo studio giapponese ha chiseto ai propri fan quali delle propri brand vorrebbero vedere, e ovviamente giocare, su Nintendo Switch.

All’interno della lista proposta da Atlus vengono menzionati praticamente tutti i capitoli principali della serie Persona, da Revelation fino alla quinta amatissima iterazione. Scendendo nella lista troviamo anche Shin Megami Tensei 3 e 4, Etrian Odyssey, Catherine Full Body, Odin Sphere Leifthrasir, Dragon’s Crown Pro e qualche capitolo della saga Devil Summoner.

A fine elenco, Atlus ha inserito anche la possibilità di scegliere l’opzione “non mi interessa giocare a nessuno dei precedenti titoli su Nintendo Switch”. I risultati del sondaggio non sono pubblici e probabilmente non lo saranno mai, dato che questo tipo di feedback generalmente rimane interno all’azienda che lo richiede. Possiamo però tranquillamente immaginare che i giocatori su Switch avranno selezionato un pò tutte le opzioni messe a disposizione dallo studio nipponico.

Vi ricordiamo che Atlus al momento rimane concentrata nello sviluppo di Shin Megami Tensei 5 per Nintendo Switch, e dopo questo sondaggio non è detto che si decidano a proporre il tanto richiesto porting di Persona 5 sulla console ibrida di Nintendo. Per conoscere le prossime mosse di Atlus ci vorrà ancora del tempo, ma se siete appassionati a questo studio di sviluppo e alle proprie IP la cosa giusta da fare è tenere le antenne dritte per ricevere buone nuove in futuro. Quale IP di Atlus vorreste vedere arrivare su Nintendo Switch?