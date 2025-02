Avowed è uno dei giochi più preordinati su Steam

Avowed, il nuovo gioco di ruolo di Obsidian Entertainment, è entrato nella top 10 globale di Steam e probabilmente le ottime recensioni aiuteranno ancora di più. Il titolo, in uscita il 18 febbraio 2025 per PC e Xbox Series X/S, ha registrato un notevole balzo in classifica dopo settimane di assenza.

La presenza di Avowed nella classifica dei più venduti su Steam è un segnale positivo per il gioco, che sembra aver convinto gli indecisi a prenotarlo grazie ai giudizi favorevoli della stampa specializzata. Tuttavia, è prematuro parlare di successo, in quanto bisognerà verificare se questo risultato sarà confermato nel medio-lungo periodo.

Avowed (acquistabile su Amazon) sarà disponibile al day one su Xbox Game Pass per gli abbonati Ultimate, che potranno accedervi in anticipo prenotando l'edizione Premium. Il gioco si preannuncia come uno dei titoli di punta di Obsidian, noto studio di sviluppo specializzato in RPG.

L'attesa per Avowed è alta tra i fan del genere, che potranno presto mettere le mani sul gioco e verificare se le promesse saranno mantenute. Nei prossimi giorni emergeranno le prime impressioni dei giocatori, che determineranno l'effettivo successo commerciale e di critica del titolo.

Dal canto nostro è un gioco davvero ottimo, con una componente ruolistica molto profonda e con scelta che impattano davvero sulla storia del gioco. Obsidian si è dimostrata, ancora una volta, una delle migliori software house per quanto concerne la realizzazione di giochi di ruolo di alta qualità. In generale sono anni fantastici per il genere che tra Baldur's Gate 3 e Kingdom Come Deliverance 2, possiamo certamente essere soddisfatti.