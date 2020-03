Baldur’s Gate 3 è connesso ai primi due capitoli, ecco le parole di Larian

Sono passati secoli – stiamo parlando di un rpg high fantasy, passateci l’iperbole – dall’ultimo Baldur’s Gate e stiamo ancora cercando di superare il distacco dall’ultimo capitolo. Altri giochi sono passati dalle nostre mani, alcuni davvero di ottima fattura, altri meno, ma gli rpg player stanno finalmente riprendendo ad affilare mouse e tastiera per il prossimo boss. Non sappiamo ancora molto sul titolo, ma oggi Larian Studios, gli sviluppatori belga della saga di Divinity, hanno lasciato scappare una succosa anticipazione: il gioco sarà connesso al primo capitolo e nel corso dello svolgimento incontreremo anche alcuni vecchi personaggi.Entusiasmo motivato. Motivatissimo.

Swen Vincke, founder della casa di sviluppo ha poi ripreso, grazie al thread ufficiale su Reddit, “Non vogliamo spoilerare nulla, ma non avremmo chiamato il gioco Baldur’s Gate, se non ci fossero state delle connessioni …” ha continuato poi “… lasciatemi dire il gioco toccherà la trama dei capitoli 1 e 2 in maniera significativa, torneranno dei personaggi e tutto ciò che è successo nella lore, condurrà i giocatori dritti nel nuovo gioco, forse non ve ne accorgerete immediatamente, ma presto capirete una volta entrati nel vivo del gioco.”

Ora, un altro punto cruciale sul quale si stanno interrogando i fan è l’ambientazione: i Forgotten Realms. Chi ha giocato per anni e continua a giocare tutt’oggi a Dungeon’s and Dragons sa bene che il mondo dei FR ha fatto un salto temporale di 100 anni nel futuro, nella canonicità del gioco: che sia così anche in Baldur’s Gate? Basterà aspettare per saperne di più- Comunque sia, inizialmente, alcuni immaginavano che Baldur’s Gate 3 avrebbe solo condiviso lo stile del gameplay e l’ambientazione con i giochi originali, ma non sembra essere questo il caso e già immaginiamo di poter incontrare Minsc e Boo, personaggi amatissimi del primo capitolo – sbucare fuori durante il gioco.

Vi lasciamo in ultimo anche il video della demo di Baldur’s Gate 3, una saga che ha fatto la storia dei giochi di ruolo con visuale isometrica, che ha aperto la strada a molti altri titoli, che noi stessi abbiamo amato.