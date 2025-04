In Baldur's Gate 3 c'è una pecora magica... che può diventare tuo alleato

Nel vasto universo di Baldur's Gate 3, i giocatori continuano a scoprire segreti nascosti anche a due anni dal lancio. Il recente ritrovamento di un NPC completamente inedito ha lasciato la comunità a bocca aperta, dimostrando ancora una volta quanto il team di Larian Studios abbia curato ogni minimo dettaglio di questo colossale gioco di ruolo. Non si tratta di una semplice linea di dialogo mai vista prima o di un'interazione rara, ma di un vero e proprio personaggio giocabile dalle caratteristiche uniche: una pecora maga capace di lanciare incantesimi, un segreto così ben nascosto che nessuno avrebbe potuto scoprirlo senza l'intervento di un dataminer.

Harvard Willoughby non è solo il nome del comico che si esibisce alla taverna Elfsong, ma anche quello di una misteriosa pecora dotata di poteri magici. Questa scoperta ha lasciato sbalorditi i fan più accaniti del gioco, abituati a trovare segreti ma mai qualcosa di così elaborato. Non stiamo parlando di un semplice easter egg visivo, ma di un personaggio completamente funzionale che può essere reclutato e utilizzato durante le avventure, proprio come altri compagni animali già noti.

La creatura non è stata individuata durante il normale svolgimento del gioco, ma grazie al lavoro meticoloso del dataminer SlimX, che ha portato alla luce questo contenuto nascosto circa un paio di mesi fa. A differenza di altri personaggi inaccessibili trovati nel codice del gioco, come le divinità Shar, Vlaakith e Mystra, Harvard la pecora può essere effettivamente sbloccato e utilizzato dai giocatori che seguono una specifica e apparentemente casuale sequenza di azioni.

Un rituale inaspettato per un compagno magico

Per far apparire questa insolita creatura, i giocatori devono completare una serie di passaggi che sembrano non avere alcuna connessione logica tra loro. Innanzitutto, Harvard Willoughby umano, il comico che si trova nella taverna Elfsong, deve essere morto. Poi il gruppo deve suonare due campane situate in luoghi distanti tra loro: la prima nella torre campanaria sopra il Muro Centrale della Città Bassa, vicino all'ingresso del Palazzo Szarr, e la seconda nella torre campanaria sopra il Tempio della Mano Aperta a Rivington.

Una volta soddisfatti questi requisiti, un misterioso uovo apparirà nell'accampamento del giocatore. Interagendo con questo oggetto, Harvard la pecora cadrà letteralmente dal cielo, pronto per unirsi all'avventura come una normale evocazione, simile all'orso gufo o a Scratch, il cane che può essere adottato nelle prime fasi del gioco.

La pecora magica non è solo un simpatico animaletto da compagnia, ma un vero e proprio supporto in combattimento. Harvard può lanciare incantesimi potenti come Richiamo Fulmine, Intralciare, Frusta Spinosa, Attacco Disarmato e Muro di Spine. Queste abilità lo rendono un alleato formidabile, capace di infliggere danni significativi e controllare il campo di battaglia, superando in utilità molti degli animali da compagnia finora scoperti nel gioco.

Rimane un mistero il motivo per cui gli sviluppatori abbiano implementato un personaggio così complesso ma praticamente impossibile da scoprire attraverso il normale gioco. Probabilmente Larian Studios era consapevole che, prima o poi, i dataminer avrebbero setacciato ogni riga di codice del gioco, e hanno voluto inserire questa sorpresa come ricompensa per i più curiosi. O forse è semplicemente un esempio dell'approccio creativo e a volte eccentrico che ha reso questo studio così amato dai fan.