Baldur's Gate 3: scoperta una scena tagliata molto pesante tra Astarion e Shadowheart

Il datamining di Baldur's Gate 3 continua a svelare i lati oscuri di una narrazione che poteva essere ancora più drammatica di quanto già non sia. Gli appassionati del celebre gioco di ruolo hanno recentemente scoperto una scena tagliata che ha lasciato la community a bocca aperta: un confronto tra Astarion e Shadowheart dal finale drammatico, in cui il vampiro uccide a sangue freddo la chierico di Shar. Una rivelazione che ha scosso profondamente i fan, sollevando interrogativi sulle scelte narrative di Larian Studios.

La scoperta, condivisa su Reddit, ha innescato un'ondata di reazioni tra i giocatori, molti dei quali hanno espresso sollievo per l'esclusione di tale sequenza dal gioco ufficiale. "Se questo fosse veramente successo nel gioco immagino che il 75% degli utenti avrebbero voluto uccidere immediatamente Astarion", recita il commento più votato sotto il post, evidenziando come una simile svolta narrativa avrebbe potuto alienare gran parte della fanbase.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Il mondo sotterraneo dei contenuti tagliati di Baldur's Gate 3 si sta rivelando sorprendentemente vasto, con scene alternative che emergono regolarmente grazie al meticoloso lavoro dei dataminer. Questa particolare sequenza rappresenta solo la punta dell'iceberg di un universo narrativo che, nella sua concezione originale, contemplava svolte ancora più drammatiche e potenzialmente controverse rispetto alla già complessa trama del gioco pubblicato.

Quando il confine narrativo diventa troppo estremo

La decisione di Larian Studios di eliminare questa scena solleva interrogativi interessanti sulle linee rosse che anche in un gioco maturo come Baldur's Gate 3 si è scelto di non attraversare. Nel caso specifico, l'omicidio di un personaggio tanto amato come Shadowheart per mano di un altro companion di punta avrebbe rappresentato un punto di non ritorno nella narrazione, costringendo i giocatori a prendere posizione in modo troppo netto in un gioco che invece fa della complessità morale uno dei suoi punti di forza.

La struttura narrativa ramificata di Baldur's Gate 3 rappresenta uno degli aspetti più apprezzati del titolo, con decine di possibili sviluppi e finali alternativi a seconda delle scelte del giocatore. È proprio questa caratteristica che rende così intriganti le scoperte dei dataminer: ogni scena tagliata rivela una versione alternativa della storia che gli sviluppatori hanno considerato prima di arrivare alla versione definitiva. Ciò che sorprende è quanto alcune di queste versioni alternative siano drasticamente diverse da ciò che abbiamo visto nel gioco finale.

Se questa particolare scena tra Astarion e Shadowheart fosse stata inclusa, avrebbe probabilmente alterato in modo sostanziale la percezione di molti giocatori nei confronti di Astarion, trasformandolo da personaggio complesso ma redimibile a un antagonista vero e proprio. La reazione della community alla sola scoperta del contenuto tagliato lascia intuire quanto sarebbe stato divisivo includere tale sequenza nella versione ufficiale.