Battlefield 2042 gratis con l’acquisto di GPU Nvidia

Nvidia ed EA Games hanno stretto una partnership che consente agli acquirenti di specifici PC dotati di GPU GeForce RTX della serie 3000 o schede singole di ottenere una copia gratuita di Battlefield 2042 Standard Edition, il nuovo capitolo della popolare saga militaresca di DICE. Al momento la promozione è disponibile solo negli Stati Uniti, aspettiamo di capire se arriverà anche in Europa e in Italia.

Per partecipare a questa offerta, come riferisce Nvidia, è necessario acquistare una RTX 3070, una 3070Ti, una 3080, una 3080Ti o una 3090 o un qualsiasi computer pre-assemblato che monti una di queste GPU. Sono quindi escluse le RTX 3050 e le 3060, le schede grafiche della serie 3000 di fascia più bassa. Stando a quanto riferisce l’azienda, Battlefield 2042 è ottimizzato per supportare al meglio le tecnologie DLSS e Reflex di Nvidia.

La Standard Edition di Battlefield 2042 è disponibile anche con il programma di accesso anticipato per l’Open Beta di prossimo arrivo. Nonostante sia a tutti gli effetti un gioco in regalo, si tratterà comunque di un vero e proprio pre-order se preso prima del lancio ufficiale del gioco fissato per il 22 ottobre 2021: ciò significa che i giocatori che parteciperanno a questa offerta riceveranno gratuitamente anche dei contenuti bonus in gioco come il coltellino tattico Baku ACB-90, un ciondolo di un tirannosauro e un tag da usare in gioco.

Nel frattempo mentre ancora mancano due mesi all’uscita ufficiale del gioco, Battlefield 2042 già avrebbe delle grane da risolvere con i cheater, come vi abbiamo raccontato in questo articolo. Vi abbiamo già parlato del gioco per quel che abbiamo potuto provare nella nostra anteprima, ma non vediamo l’ora di provare anche le altre modalità multiplayer; tra queste modalità di gioco in arrivo è presente una ispirata ad Escape From Tarkov, celebre shooter indie, di cui vi abbiamo parlato meglio qui. Vi ricordiamo che il gioco uscirà su PC, PS4, SP5, Xbox One, Xbox Series X e Series S, e sarà dotato di cross-play. Attenzione con la vostra linea internet perché è praticamente impossibile giocare offline.