Il prossimo capitolo della saga Battlefield, comunemente identificato dai fan come Battlefield 6 continua a emergere dalle profondità del web attraverso fughe di notizie sempre più dettagliate. Mentre Electronic Arts e DICE mantengono il riserbo ufficiale, i leak stanno offrendo ai giocatori uno sguardo privilegiato su quello che potrebbe essere uno dei titoli più attesi dei prossimi anni.

L'ultima rivelazione arriva sotto forma di un breve filmato che mostra sequenze della campagna single player, estratto direttamente dai server client di sviluppo. Il materiale, chiaramente non destinato al pubblico, presenta tutti i segni tipici di una build pre-alfa: frame rate instabile, bug evidenti, elementi grafici incompleti e quella particolare "sporcizia visiva" che caratterizza le versioni di lavoro dei videogiochi in fase di sviluppo.

Nonostante la qualità compromessa del video, il filmato rivela dettagli interessanti sulla struttura narrativa del gioco. La sequenza mostrata si concentra su una missione ambientata in Tagikistan, dove il protagonista è chiamato a distruggere una diga in quello che appare essere il climax di una missione ad alta tensione. L'esplosione finale, che per poco non coinvolge il personaggio giocabile, suggerisce l'approccio spettacolare tipico della serie Battlefield nelle sue componenti single player.

Secondo quanto emerso dall'analisi dei file client, l'avventura dovrebbe articolarsi in un prologo seguito da otto missioni principali, distribuite geograficamente in scenari diversificati che spaziano dall'Egitto agli Stati Uniti, passando per il Tagikistan e Gibilterra. Questa varietà di ambientazioni rispecchia la tradizione della serie di offrire conflitti su scala globale, caratteristica che ha sempre contraddistinto l'approccio narrativo di Battlefield.

È importante sottolineare che il materiale emerso rappresenta uno snapshot di uno sviluppo in continua evoluzione. Le sequenze mostrate potrebbero subire quindi modifiche sostanziali o essere completamente sostituite nella versione finale del prodotto.

Il leak della campagna si aggiunge a precedenti fughe di notizie che avevano già rivelato elementi del comparto multigiocatore, confermando come il prossimo Battlefield sia ormai un segreto di Pulcinella nell'industria. I test attraverso Battlefield Labs sono in corso da tempo, e un annuncio ufficiale è ampiamente atteso nei prossimi mesi, rendendo queste anticipazioni non autorizzate particolarmente preziose per la community di appassionati.

Parallelamente alle rivelazioni sulla campagna, stanno emergendo anche dettagli controversi sulle meccaniche multigiocatore. Una delle decisioni più discusse riguarda l'eliminazione del sistema di blocco delle armi per classe, una scelta che ha diviso la fanbase.