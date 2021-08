Battlefield 2042, problemi di cheater ancora prima dell’uscita

Ancora non è uscito ufficialmente, ma sembra che Battlefield 2042 debba già fare i conti con i cheater. Come ben sappiamo dei Technical Test per il multyplayer hanno permesso di avere alcune informazioni riguardo alcune modalità di gioco e anche alle famose mappe dinamiche che verranno introdotte proprio in questo capitolo. Eppure sembra che anche chi voglia prendersi gioco dei player, abbia già provveduto alla “creazione” di alcuni siti che venderebbero dei cheat per il multiplayer del nuovo titolo di DICE.

Il tutto è stato infatti segnalato dalla redazione Charlieintel che ha scovato questo sito all’interno del quale vengono venduti dei cheat per il nuovo Battlefield 2042 ancora prima della sua uscita. Sicuramente la cosa desta non pochi sospetti, potrebbe infatti trattarsi tranquillamente di uno scam, ma ovviamente con i recenti avvenimenti di Warzone è meglio stare attenti. La situazione infatti per il battle royale di Activision è seriamente disastrosa.

Gruppi interi di giocatori non riescono a venirne a capo, e sembra che un anti-cheat possa essere vicino, anche grazie all’arrivo del nuovo Call of Duty Vanguard. Consci di quello che sta accadendo al titolo “competitor”, magari EA potrebbe da subito correre ai ripari e magari contattare questo fantomatico venditore per cercare di capire se è davvero in possesso di un metodo per aggirare i controlli del titolo o è solo uno scammer in cerca di qualche pollo pronto ad abboccare al suo amo.

Ovviamente noi non promuoviamo di certo questa tipologia di comportamenti, non solo perché danneggiano il titolo e tutto il team che lavora ad esso, ma soprattutto perché danneggia l’esperienza di gioco pura a tutti i giocatori che vogliono godersi qualche partita in tutta tranquillità. Battlefield 2042 è comunque in arrivo e abbiamo già molte informazioni. Magari questa Gamescom 2021 sarà il momento per mostrare anche qualche spezzone di gameplay un po’ più prolungato.