Battlefield 2042: una modalità è ispirata a un famoso FPS

Secondo quanto ha condiviso sui suoi canali social la community di dataminer di @Temporyal, pare che la modalità Hazard Zone di Battlefield 2042, prossima iterazione dello sparatutto di DICE ed EA in arrivo questo ottobre, sarà ispirata a un famoso videogioco FPS: Escape From Tarkov.

In Escape From Tarkov i giocatori devono recarsi verso un punto d’estrazione della mappa di gioco, cercando di superare nemici governati dall’Intelligenza Artificiale e altri giocatori senza perdere il proprio loot. La modalità Hazard Zone di Battlefield 2042, secondo quanto emerge dai datamine, userebbe proprio la stessa formula di Escape From Tarkov con qualche aggiunta in stile DICE.

DICE aveva parlato già della Hazard Zone come una modalità ad alto rischio e basata sulla collaborazione di squadra. Ai giocatori saranno garantiti bonus di punteggio soddisfacendo diversi obiettivi riguardo il loot guadagnato durante la traversata della mappa. Secondo @Temporyal ci saranno anche punti d’estrazione opzionali a movimentare il gameplay. Una volta raggiunta la zona d’estrazione in questa modalità di Battlefield 2042, i giocatori possono conservare il loot guadagnato per match futuri oppure possono venderli ad altri giocatori. Quando un giocatore muore durante una partita, tutta la refurtiva viene persa. Chi ha visto il codice parla di aggiornamenti tattici e “loadout insurance“, ossia assicurazioni sull’equipaggiamento, che permettono di poter trattenere in qualche misura il loot perduto dopo una morte.

Dal datamine emergono anche punti di interesse come stazioni di rifornimento per munizioni e collegamenti di risalita con la fune, nonché veicoli come l’ATV HDT Storm o una Jaguar EBRC o validi aiuti come il cane-robot Ranger o paracaduti per sé stessi o per l’intera squadra. Stando ai dati di Battlefield 2042, ci saranno anche boss battle con nemici controllati dalla IA, probabili obiettivi strategici per i punteggi bonus che abbiamo accennato prima. Per quanto riguarda le beta del gioco, ultimamente era stato sospeso un test su PS5. La prossima open beta di Battlefield 2042 invece è programmata per settembre, e stavolta sarà possibile provare anche questa nuova modalità di gioco. Nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra anteprima della modalità Portal.