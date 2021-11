Battlefield 2042: niente pause, DICE al lavoro su un nuovo gioco della serie

Manca ormai poco più di una settimana dal lancio del nuovo ed attesissimo Battlefield 2042, FPS dell’omonima serie sviluppato da DICE in uscita per PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Sebbene nell’ultimo mese il titolo sia stato attaccato ferocemente dai fan per la qualità grafica alquanto deludente e per un parco d’armi risicato fino all’osso, Electronic Arts ha promesso tante aggiunge e miglioramenti che faranno felici gli appassionati di vecchia data e non.

Secondo l’insider Tom Henderson, famoso per aver rivelato succose novità diversi mesi fa sull’omonima serie, avrebbe dichiarato su Twitter che il team di sviluppo sta già lavorando ad un nuovo Battlefield. Niente pause quindi ma soprattutto niente Star Wars Battlefront 3 come la gente sospettava fin dall’inizio. Ovviamente, com’è logico che sia, non si sa nulla sul progetto futuro ma è interessante pensare come DICE stia dando molto peso allo shooter rivale di Call of Duty.

Certamente si trattano solo di indiscrezioni, nulla di ufficiale quindi, ed è per questo che vi invitiamo a prendere tali dichiarazioni con le dovute pinze anche se Henderson, nel campo degli insiders, risulta essere alquanto efficiente. “Criterion sta lavorando ad un nuovo capitolo di Need for Speed, mentre DICE sta pensando ad un nuovo Battlefield, e non Battlefront 3″, avrebbe scritto nel post che vi lasceremo proprio qui di seguito.

The migration from #Battlefield2042 back to other projects has begun. Criterion is now moving back to their Need for Speed title and the DICE studio is moving to their next title, which is expected to be another Battlefield title and not Battlefront III. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) November 9, 2021

Se siete fan dell’universo di Star Wars dovrete aspettare ancora un po’ di tempo quindi. Di certo le cicatrici di Battlefront 2 sono ancora aperte con Electronic Arts attaccata duramente per la questione microtransazioni. Attenderemo quindi notizie ufficiali a riguardo, intanto vi ricordiamo che Battlefield 2042 è in arrivo il prossimo 19 novembre. Avete provato il titolo? Cosa ne pensate? Fateci sapere il vostro pensiero con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità in campo videoludico.