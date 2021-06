Battlefield 6 al day one su Xbox Game Pass, spunta un indizio

Battlefield 6 è sicuramente uno dei titoli più chiacchierati delle ultime settimane. Abbiamo visto come in questi giorni siano trapelate online diverse immagini inerenti al trailer che dovrebbe farsi vedere durante l’evento di EA in programma a fine luglio. Nonostante questo sono già giunte diverse informazioni che formerebbero un puzzle omogeneo dell’opera. Sappiamo, ad esempio, che dovrebbe essere ambientato in Eurasia intorno al 2030, si parla inoltre di 13 mappe di gioco disponibile con un multiplayer composto da ben 128 giocatori oltre ad una modalità battle royale che andrà a scontrarsi con il più famoso Call of Duty Warzone creando una sfida al cardiopalma.

In queste ore sta inoltre rimbalzando l’idea che Battlefield 6 possa approdare su Xbox Game Pass al day one. I primi indizi sono iniziati il mese scorso con uno scambio di battute fra l’account ufficiale di Xbox e quello del titolo di guerra passando in sordina con il passare dei giorni. Quest’oggi, invece, durante l’annuncio dei prossimi giochi in arrivo sul servizio in abbonamento in risposta è arrivata la social media manager di Battlefield che è tornata a stuzzicare i fan con un semplice “Wait a minute..”.

Ovviamente vi invitiamo a prendere tale notizia con le dovute pinze, non esiste ancora nulla di ufficiale a riguardo. Rimane plausibile che i social media manager stiano solamente scherzando tra di loro alimentando però ancora di più l’hype facendo partire speculazioni di ogni tipo.

Wait a minute… — Ossen (@OssenJ) June 1, 2021

Sebbene non sappiamo molto riguardante Battlefield 6 è plausibile pensare che Microsoft abbia attuato una sorta di partnership, un po’ come avvenuto con Call of Duty e Sony. Questo non vuol dire che venga inserito categoricamente su Xbox Game Pass al day one, ma è possibile che abbia dei contenuti esclusivi per gli utenti Xbox. Per ogni informazione aggiuntiva a riguardo, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.