Il lancio di Bayonetta 3 ha colmato un vuoto lungo quasi 5 anni: il titolo era infatti stato annunciato ai The Game Awards del 2017 ed è sparito fino alla fine di ottobre 2022, quando ha debuttato in esclusiva su Nintendo Switch. Certo, PlatinumGames non è rimasta con le mani in mano, visto che ha lavorato a diversi altri giochi, ma c’è un motivo se il capitolo finale del franchise è arrivato così in ritardo rispetto all’annuncio originale.

Come svelato da Imran Khan, ex giornalista di Game Informer, PlatinumGames aveva piani ben diversi per Bayonetta 3. Inizialmente, nelle idee del team di sviluppo, c’era infatti la possibilità di rendere il gioco semi open world. L’idea era di renderlo abbastanza simile ad Astral Chain, ma alla fine intervenne Nintendo, che chiese un passo indietro al team di sviluppo. Fu così che PlatinumGames decise di tornare sui suoi passi e ripristinare la struttura di gioco originale. Ovviamente questo cambiamento ha portato a un ritardo nello sviluppo, che ha così fatto in modo che il gioco venisse posticipato, almeno internamente.

L’intero progetto si arenò e come specificato da Khan nel suo post su Patreon, in realtà è stato un bene. “Il ritmo di gioco non era assolutamente perfetto e in aggiunta le performance hardware di Switch faticavano a reggerlo”, si legge nel suo post raggiungibile a questo indirizzo. Le parole di Khan rivelano però come in realtà Bayonetta 3 avrebbe potuto essere un gioco decisamente diverso e sarebbe curioso sapere come il pubblico avrebbe potuto reagire.

Bayonetta 3 ha debuttato il 28 ottobre 2022, in esclusiva su Nintendo Switch. Se siete curiosi di sapere qualcosa di più sul gioco, vi invitiamo a consultare la nostra recensione che potete trovare a questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi e non solo.