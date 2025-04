Bethesda ha fatto un bel regalo ai modder di Skyblivion

La collaborazione tra sviluppatori ufficiali e community di modder rappresenta un esempio virtuoso di sinergia creativa, come dimostra il caso di Bethesda e del progetto Skyblivion. Il team guidato da Todd Howard ha recentemente compiuto un gesto importante verso i fan che da anni lavorano alla ricreazione di The Elder Scrolls IV: Oblivion usando il motore grafico di Skyrim: ha donato a tutti i membri del gruppo copie gratuite di Oblivion Remastered, appena lanciato sul mercato, dimostrando non solo tolleranza ma vero supporto verso un'iniziativa nata dalla passione.

La notizia è arrivata direttamente dai creatori di Skyblivion attraverso i loro canali social, dove hanno espresso profonda gratitudine per il gesto. "Un enorme ringraziamento ai nostri amici di Bethesda Studios per il loro continuo supporto! Come fan sfegatati, siamo oltremodo grati per il generoso regalo di chiavi di gioco di Oblivion Remastered per tutto il nostro team di modding", hanno dichiarato, sottolineando l'importanza emotiva di questo riconoscimento da parte della software house.

Ciò che rende questa situazione particolarmente interessante è la convivenza pacifica tra un prodotto commerciale e un progetto amatoriale che, in altre circostanze, potrebbero essere visti come concorrenti. Bethesda ha infatti chiarito esplicitamente di "non avere alcuna intenzione di far chiudere il progetto", garantendo così la continuazione di un'opera che rappresenta uno degli sforzi di modding più ambiziosi nella storia dei videogiochi.

La total conversion mod Skyblivion rappresenta un caso paradigmatico di come la passione dei giocatori possa trasformarsi in un progetto di portata quasi professionale. Sviluppata da un team di volontari nel corso di diversi anni, questa mod si propone di ricreare integralmente l'esperienza di Oblivion utilizzando l'engine più moderno di Skyrim, portando con sé migliorie grafiche e tecniche significative.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Quando Bethesda ha annunciato e lanciato a sorpresa Oblivion Remastered, molti temevano che questo potesse rappresentare la fine dell'ambizioso progetto dei modder. La sovrapposizione dei due prodotti sembrava infatti potenzialmente problematica: da un lato una versione ufficiale rimasterizzata, dall'altro un remake amatoriale ma tecnicamente più avanzato.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il lancio di Oblivion Remastered non ha rappresentato un ostacolo per Skyblivion, la cui uscita è prevista proprio nel corso del 2025. I due progetti sembrano anzi destinati a complementarsi a vicenda, offrendo ai fan della serie approcci diversi allo stesso amato capitolo della saga.

Il team di Skyblivion aveva già chiarito nei giorni precedenti al lancio ufficiale della remaster che il loro lavoro sarebbe continuato indipendentemente, essendo nato da pura passione per il gioco originale. La reazione di Bethesda conferma una filosofia aziendale aperta verso la comunità di modder, riconoscendone il valore e l'importanza nell'ecosistema videoludico di The Elder Scrolls.

Questa mod si propone di ricreare integralmente l'esperienza di Oblivion utilizzando l'engine più moderno di Skyrim

Questa dinamica rappresenta un caso interessante nell'industria dei videogiochi, dove spesso i progetti amatoriali basati su proprietà intellettuali protette vengono fermati da azioni legali. La scelta di Bethesda non solo permette la coesistenza delle due versioni, ma attivamente la sostiene, creando un precedente positivo per il rapporto tra sviluppatori e comunità di appassionati.

Il gesto simbolico di donare copie del gioco ufficiale al team di modder sottolinea come, in un'industria sempre più commerciale, ci sia ancora spazio per rapporti basati sul rispetto reciproco e sulla condivisione della passione per i mondi virtuali che tanto amiamo esplorare.