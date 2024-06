Beyond Good & Evil torna con una remaster 4K, la data di lancio è vicinissima!

Per celebrare il 20° anniversario del lancio originale, Ubisoft ha annunciato una remaster 4K del suo classico videogioco Beyond Good & Evil, che presenterà grafiche rinnovate, controlli migliorati e un’esperienza audio aggiornata. Si potrà giocare fino a 4k 60 fps (almeno stando alle dichiarazioni di Ubisoft) e, tra le novità, troviamo cambiamenti come i salvataggi automatici, la progressione cross platform, la possibilità di saltare le sequenze animate e il supporto a mouse tastiera.

Ci saranno anche una modalità per speedrunner, più di 20 nuovi traguardi e trofei e una galleria che offre uno sguardo approfondito sullo sviluppo del gioco originale, arricchita da opere d'arte e video mai mostrati prima.

Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition sarà disponibile in digitale già dal 25 giugno su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One e Xbox Series X. Una versione fisica, inclusa un'edizione da collezione, verrà rilasciata da Limited Run Games e potrà essere prenotata dal 12 luglio.

Beyond Good & Evil, originariamente rilasciato nel 2003 per GameCube, PC, PlayStation 2 e Xbox, è ambientato in un futuro distante più di 400 anni. La trama segue le vicende di Jade, una fotografa e giornalista che cerca di smascherare una cospirazione aliena. Nonostante non abbia riscosso un grande successo commerciale al momento del suo lancio, il gioco è gradualmente diventato un classico imperdibile per gli appassionati.

Nel 2017, Ubisoft annunciò Beyond Good & Evil 2, sebbene negli ultimi anni si siano avute poche notizie a riguardo. L'ultima comunicazione ufficiale risale al 2021, con la conferma che il gioco è ancora in fase di sviluppo.