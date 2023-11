BlizzCon 2023: Annunciato l'evento natalizio di Diablo IV

Durante la BlizzCon 2023, i fan di Diablo 4 sono stati entusiasti di apprendere alcune delle nuove funzionalità in arrivo. Anche se l'espansione principale, Vessel of Hatred, arriverà solo alla fine del prossimo anno, ci sono molte altre novità in serbo, oltre a un evento natalizio indubbiamente peculiare.

Una delle prossime aggiunte è un set di cinque anelli unici di classe, che consentirà ai giocatori di sfruttare potenti abilità durante la Stagione degli Abietti. Questi anelli saranno disponibili a partire dalla prossima settimana, fornendo un nuovo elemento di personalizzazione per i giocatori.

Il 5 dicembre, verrà introdotta una nuova funzionalità d'analisi per l'Occultista. Questo incantesimo permetterà ai giocatori di esaminare in anticipo gli affissi possibili prima di investire risorse, migliorando notevolmente l'efficienza nell'ottimizzazione degli oggetti.

Un evento speciale, chiamato il "Mattatoio di Zir," inizierà anch'esso il 5 dicembre e durerà sei settimane. Si tratta di un'attività ad alta difficoltà, rivolta ai giocatori più esperti e coraggiosi che hanno raggiunto il livello 100, affrontato ultra Duriel e completato altre sfide della Stagione del Sangue. La ricompensa sarà un Glifo d'Eccellenza realizzato con il sangue di Sire Zire.

Il 12 dicembre, invece, i giocatori potranno immergersi nel clima natalizio con l'evento a tema: "Morbo di Mezz'inverno," il quale durerà tre settimane. In questo evento, i giocatori dovranno esplorare le lande innevate delle Vette Frantumate e affrontare misteriosi nemici scarlatti.

Inoltre, Blizzard ha anticipato una delle novità della Stagione 3 di Diablo 4, "Le Forche Caudine." Si tratta di una nuova sfida settimanale in cui i giocatori dovranno intraprendere spedizioni e competere nelle classifiche dedicate alla propria classe, su scala mondiale. I giocatori con le prestazioni più alte verranno immortalati nella Sala degli Antichi.

Anche se l'espansione Vessel of Hatred è ancora lontana, i giocatori di Diablo 4 avranno numerosi contenuti, e altrettante sfide, con cui tenersi impegnati nei prossimi mesi.