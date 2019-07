Blood & Truth: demo gratuita a partire da domani

L'annuncio è arrivato attraverso le pagine del PlayStation Blog ufficiale. A partire da domani, 18 luglio, Blood & Truth avrà una demo gratuita giocabile.

L’annuncio è arrivato attraverso le pagine del PlayStation Blog ufficiale. A partire da domani, 18 luglio, Blood & Truth, adrenalinico gioco d’azione per PlayStation VR realizzato da London Studio, potrà essere provato in maniera completamente gratuita grazie ad una demo.

Grazie alla versione di prova, potrete vivere la prima missione dell’avventura: il vostro compito sarà quello di infiltrarvi in un complesso nemico, sopravvivere ad un intenso scontro a fuoco sui tetti per poi avventurarvi in un entusiasmante inseguimento in auto.

La demo è stata ufficializzata con tempismo perfetto, dal momento che già dal 25 luglio, è attesa la pubblicazione di un importante aggiornamento che introdurrà a detta degli sviluppatori, “alcuni divertenti extra“.

Blood & Truth è uno sparatutto in prima persona per VR, che fa immedesimare il giocatore in Ryan Marks, un ex soldato delle forze speciali che deve salvare la sua famiglia da un boss della criminalità londinese. I giocatori possono utilizzare diverse armi per affrontare i nemici presenti. Per muoversi all’interno del gioco, basta guardare il punto desiderato e premere un pulsante. In questo modo il personaggio giocabile si sposterà automaticamente sul posto. I giocatori possono anche interagire con diversi oggetti presenti lungo il percorso.

Ricordiamo inoltre che il titolo è stato in vetta alle classifiche di vendita inglesi, riuscendo a sorpassare anche il gigante FIFA 19. Blood & Truth ha venduto 400 copie in più della simulazione calcistica di EA Sports, raggiungendo così il gradino più alto del podio. Il gioco si è anche rivelato essere la seconda grandissima hit di Sony London Studio, dopo PlayStation VR Worlds.

E voi? Avete provato il titolo? Avete intenzione di provarlo con l’uscita della demo di domani?