Arriva Napuland, il gioco che dichiara guerra agli incivili di Napoli

Il panorama videoludico sta per arricchirsi di un'inedita avventura ambientata in Italia, e in particolar modo a Napoli. "Napuland" è, infatti, il nome del gioco che promette di immergere i giocatori in un contesto urbano animato non solo dalla vibrante vita cittadina, ma anche da una missione di rilievo sociale: l'opera è ispirata alla lotta contro l'illegalità e l'inciviltà, fatti che spesso, purtroppo, inficiano l'immagine della metropoli.

Giuseppe Tattoli, il creativo alla base di questo progetto, ha condiviso alcuni dettagli interessanti in una recente intervista concessa a Fanpage.it. Secondo Tattoli, Napuland dovrebbe debuttare entro la fine del 2024, con una versione iniziale rilasciata per PC.

All'interno del gioco, vestendo i panni di un "supereroe" locale denominato Napuel, dovremo riportare ordine e giustizia in un ambiente urbano alterato da elementi distorsivi, quali parcheggiatori abusivi e comportamenti incivili.

La narrazione ruota, ovviamente, attorno alla città di Napoli, raffigurata come una comunità viva e dinamica, ma purtroppo minacciata da elementi perturbatori noti come i Lutam. Questi ultimi, simbolo delle forze negativa che assediano la città, arrivano al punto di rapire Pulcinella, figura emblematica e spirituale di Napoli. La risposta della città a tale minaccia sarà affidata a un supereroe alimentato dalla magia e dall'eroismo popolare, pronto a difendere la città dai suoi nemici e a salvare Pulcinella dal Castel dell'Ovo, trasformato per l'occasione in una cupa prigione.

Tattoli ha rivelato di aver investito circa due anni di lavoro nello sviluppo del gioco, con l'aspirazione di portarlo nel vivo della comunità videoludica entro la fine del prossimo anno. Se tutto procederà come previsto, potremmo avere l'opportunità di esplorare questa interpretazione digitale di Napoli già a novembre 2024. Lo sviluppatore ambisce poi a rendere il gioco accessibile successivamente anche su dispositivi Android, presumibilmente attraverso una versione ottimizzata per mobile.

Come intuibile, la visione di Tattoli per Napuland si estende ben oltre l'ambito ludico: l'obiettivo dichiarato del gioco è quello di promuovere tra i giovani una maggiore consapevolezza sulle questioni di convivenza civile, utilizzando il medium videoludico come veicolo per messaggi positivi.