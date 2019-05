Blood & Truth: annunciati i piani post lancio dei DLC gratis

Blood & Truth riceverà una serie di DLC gratuiti: ecco precisamente cosa ci verrà dato da SIE London Studios dopo il rilascio del gioco completo.

Blood & Truth, la nuova avventura d’azione dedicata alla realtà virtuale, sarà presto rilasciata in Italia: più precisamente, sarà disponibile a partire da domani 29 maggio 2019. Nei panni di un agente speciale, dobbiamo cercare di salvare la nostra famiglia da una gang di malavitosi, dando battaglia tra le strade di Londra.

Il gioco è di qualità e, come potete leggere nella recensione, “è un prodotto solido, che gode del lavoro di un team di sviluppo conscio delle potenzialità dell’hardware e con un obbiettivo ben chiaro: realizzare un’esperienza PSVR d’impatto e rifinita. Il risultato finale è un action vario, completo e impreziosito da un livello tecnico e di scrittura che immergono il giocatore in un contesto di qualità, reso ancor più travolgente da un gameplay dinamico e molto divertente. Il futuro di PSVR insomma passa anche da produzioni di questo livello: se siete in possesso della periferica per PS4, Blood & Truth è uno di quei titoli che non potete assolutamente perdere.”

Blood & Truth è quindi un gioco interessante e, sopratutto, punta a rimanerlo per lungo tempo. Infatti, sono già stati annunciati i piani di rilascio dei DLC gratuiti. Gli aggiornamenti previsti per il titolo includeranno: le classifiche online, nuove sfide di tipo “time attack” e a punteggio, insieme a un livello di difficoltà aggiuntivo; probabilmente, proprio quest’ultimo elemento sarà tra i più apprezzati dai giocatori, visto che, come evidenziato in fase di recensione, il gioco è un po’ troppo facile in varie situazioni.

I DLC non si limiteranno a questo, però, e porteranno anche il New Game Plus, durante il quale potremo rivivere le avventure del gioco con tutti gli equipaggiamenti ottenuti nella prima partita. Per ora non sono state condivise date precise per il rilascio dei DLC: speriamo vengano annunciate presto. Nel frattempo, diteci: quanto vi ispira Blood & Truth?