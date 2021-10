Bloodlines 2 è ancora in sviluppo, ma ha rischiato la chiusura

Sembra che sia passato ormai un’eternità da quando abbiamo visto per la prima volta un trailer di Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Eppure ancora non abbiamo avuto modo di vedere da mesi, come lo sviluppo stia procedendo. Alcuni fan della saga si sono lanciati ovviamente in teorie e ipotesi che davano ormai per spacciato il progetto, soprattutto dopo i cambi che sono avvenuti nel team di sviluppo. Proprio per questo, pochi giorni fa il CEO di Paradox ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato anche dello sviluppo del titolo. Il tutto ovviamente per rincuorare i fan della serie e dire che il lavoro si sta svolgendo nel migliore dei modi e che il titolo è vivo e vegeto.

Bloodlines 2 quindi vive ancora, anche se, afferma il CEO, il progetto è stato molto ma molto vicino alla chiusura per una serie di fattori. Come d’altronde era prevedibile soprattutto per le notizie che erano uscite negli ultimi mesi. “Quando abbiamo ritirato il gioco dallo sviluppatore originale, abbiamo avuto una lunga revisione nel caso in cui dovessimo terminare il gioco [sviluppo] o eseguirlo ulteriormente”, ha detto Wester. “In realtà eravamo pronti a chiudere completamente la produzione. Ma abbiamo ottenuto un pitch che pensavamo fosse abbastanza convincente per funzionare, su cui abbiamo lavorato, e abbiamo ottime speranze che sarà un buon gioco che soddisfi le aspettative dei giocatori”.

Il titolo in origine era sviluppato da Hardsuit Labs, il tutto poi fino al primo rinvio lo scorso Febbraio. A questo punto quindi non ci resta che attendere ancora una volta cosa ne sarà di Bloodlines 2 sperando di poter avere un ottimo comparto ruolistico, cosi come presentato in prima battuta con il trailer di annuncio e con quelli che si sono susseguiti.

La serie di Bloodlines è una di quelle che i fan degli RPG ricordano con grande affetto, e questo secondo capitolo secondo il CEO di Paradox potrebbe fare lo stesso, se non meglio. Il tutto è ovviamente nelle mani del team sperando che possa fare un ottimo lavoro con tutto quello che hanno a disposizione!