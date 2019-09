Borderlands 3: trovato un luogo per ottenere armi Leggendarie infinite

Borderlands 3 è pesantemente basato sulla casualità del loot: trovare enormi quantità di armi sempre diverse e divertente, ma dove sono le armi Leggendarie?

Borderlands 3 è disponibile da vari giorni ormai e molti giocatori si sono lanciati all’avventura. Una delle caratteristiche più amate della serie è la gran quantità di armi a disposizione; ottenere una nuova bocca da fuoco è sempre un’emozione, ma è chiaro che le più interessanti sono quelle di livello Leggendario. Trovarle non è semplice e le occasioni sono poche, a meno di non usare un piccolo trucco scoperto dall’utente Nordor222 del subreddit di Borderlands 3.

In pratica, è necessario raggiungere Eden-6, entrare nella Jakob’s Estate e raggiungere il punto indicato dalla mappa qui sotto, caricata su Reddit dall’utente WhimsicalJest. In quella posizione è possibile trovare un nemico che riconoscerete in quanto dotato di uno zaino sulla schiena. Eliminandolo, sarà possibile aprire lo zaino. Attivando la mod Mayhem 3, avrete la certezza di ottenere almeno un’arma Leggendaria.

Il dettaglio fondamentale di questo punto di “farming” è che si trova vicino a un punto di salvataggio. È quindi possibile ricaricare la partita e ripetere il processo quante volte si vuole. Certo, non tutte le armi che otterremo saranno di alta qualità, ma con un po’ di pazienza è possibile recuperare proprio il loot di cui abbiamo bisogno.

Ricordate però che non avete molto tempo per sfruttarlo: di certo Gearbox Software sarà già al lavoro per correggere questa parte della mappa, così da impedirne l’abuso. Diteci, tenterete di ottenere un po’ di bottino, oppure preferite proseguire nell’avventura giocando sempre e solo secondo le regole?