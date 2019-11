Borderlands 3: gratis su PS4 e Xbox One per poco tempo

Il 2019 è stato sicuramente un anno fantastico per il ramo videoludico. Durante questa fantastica annata siamo stati testimoni di opere che in qualche modo sono riuscite a segnare per sempre questo panorama regalandoci emozioni uniche. Tra ritorni leggendari come quello di Resident Evil 2 e Devil May Cry 5 siamo stati sorpresi anche da opere nuove come il recente Death Stranding e l’apprezzabile Star Wars Jedi Fallen Order. Durante il mese di settembre però un altro ritorno ha saputo sorprenderci ovvero Borderlands 3.

Il terzo capitolo della saga di Gearbox non solo ha convinto la critica mondiale ma ha anche saputo vendere più di 7 milioni di unità in tutto il mondo. La continua aggiunta di contenuti e il supporto costante da parte del team di sviluppo hanno fatto diventare Borderlands 3 un vero must per tutti i vari appassionati dei looter-shooter. Tuttavia se siete ancora tra le poche persone non del tutto convinte da questo terzo capitolo, durante i prossimi giorni Gearbox vi darà l’opportunità di cambiare idea (possibilmente).

Già a partire dalla giornata di domani l’opera di Gearbox Software sarà disponibile in maniera completa e totalmente gratuita per un periodo limitato. Borderlands 3 sarà giocabile fino al prossimo 24 Novembre e potrete scaricarlo sia su PlayStation 4 che su Xbox One. Il gioco vi darà la possibilità di trasferire il salvataggio se deciderete di acquistare in futuro la versione completa. Inoltre avrete la possibilità di provare anche il nuovo contenuto aggiunto di recente con Maliwan Takedown.

Quindi se non sapete cosa fare durante il prossimo fine settimane ed amate i looter-shooter, Borderlands 3 potrebbe essere un’ottima scelta per passare il vostro tempo. Fateci sapere cosa ne pensate di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito! Vi ricordiamo che il gioco è attualmente disponibile per PS4, Xbox One, Epic Game Store (PC) e Google Stadia.