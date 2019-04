Borderlands 3 nasconde un segreto: un fan ha intuito di cosa si tratta

Borderlands 3 non è ancora uscito, ma gli appassionati hanno già iniziato a cercare segreti: uno di questo pare essere stato svelato da un fan.

Gearbox Software non è una software house come le altre: Borderlands è una serie folle e anche i creativi che ci lavorano lo sono un po’ (in senso buono, chiaramente). Nei recenti trailer di Borderlands 3 sono stati inseriti vari messaggi nascosti, molti dei quali svelati durante la presentazione ufficiale del gioco al PAX East.

Gli sviluppatori però non si sono accontentati e hanno inserito un codice morse all’interno dell’artwork di Borderlands 3 che appare quando il canale Twitch ufficiale è offline. Un fan, conosciuto su YouTube come Joltzdude139, ha decodificato i punti e i trattini, posizionati ai lati del personaggio in copertina, creando due frasi.

La prima recita: “Dov’è il primo Cacciatore della cripta?”, mentre la seconda dice “Chi è il Distruttore?”. I Cacciatori della cripta erano già presenti nell’universo di Borderlands prima dell’inizio del primo gioco, quindi non sappiamo esattamente cosa possa essere successo al vero primo Cacciatore.

Inoltre, il Distruttore è il boss finale di Borderlands e si tratta di un blob gigante con dei tentacoli: chiedere “chi è” invece di “cos’è”, fa sorgere molte domande. Tutto questo ci spinge a pensare che il primo Cacciatore e il Distruttore siano in qualche modo legati. L’occhio del Distruttore è stato recuperato da Jack il Bello nel Pre-Sequel; si suppone che sia morto, ma Gearbox potrebbe fare un retcon con il nuovo gioco.

A meno che non spuntino fuori altri messaggi nascosti (e non è poi così improbabile) per sapere la verità dovremo attendere l’uscita di Borderlands 3, il 13 settembre 2019 su PC (con esclusiva temporale per l’Epic Games Store), PlayStation 4 e Xbox One. Il primo maggio, però, saranno svelati nuovi dettagli. Cosa ne pensate? Credete che il Distruttore tornerà al centro della scena con il terzo capitolo?