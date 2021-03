Call of Duty 2021 sarà un sequel di WWII? Gli indizi

Call of Duty è una di quelle saghe che è tutt’ora seguitissima da una folta schiera di fan. Sebbene in certi frangenti i giochi non risultano essere particolarmente eccelsi, è giusto sottolineare come questi siano attesi ogni anno. Il battle royale Warzone sta ancora oggi macinando record su record divenendo a tutti gli effetti uno dei titoli più giocati del momento ed un buon passatempo in attesa del capitolo principale in uscita proprio quest’anno.

Fino ad oggi sapevamo ben poco ma, secondo quanto riportato dal portale ufficiale Modern Warzone, il nuovo episodio in arrivo a fine anno potrebbe essere un sequel di WWII chiamato Call of Duty WWII Vanguard. Ovviamente vi invitiamo come al solito a prendere tali dichiarazioni con le dovute pinze in quanto non c’è nulla di ufficiale, ma nonostante ciò risulta quasi esserlo.

Una cosa comunque è certa, vale a dire che il nuovo Call of Duty sarà sviluppato dai ragazzi di Sledgehammer Games al 100% e sarà il loro primo gioco originale dal 2017, anno di uscita del precedente capitolo ambientato proprio durante la seconda guerra mondiale ed acclamato da pubblico e critica. Non è ancora chiaro dove possa localizzarsi, anche perché l’episodio rilasciato tre anni fa era ambientato nel 1944, molto plausibile quindi che si parli degli avvenimenti dopo la fine della seconda guerra mondiale, quindi intorno a fine anni 40 inizio 50.

Insomma, trattandosi di speculazioni, nemmeno noi possiamo sbilanciarci troppo. Sotto un certo punto di vista ci pare anche alquanto strano un sequel diretto, ma staremo a vedere. In ogni caso siamo particolarmente interessati, ed auguriamo a Sledgehammer Games di tirare fuori dal cilindro un vero e proprio masterpiece come lo è stato l’episodio uscito nel 2017. Vi invitiamo, come di consueto, a seguire le nostre pagine per scoprire ulteriori dettagli riguardanti il nuovo gioco di Call of Duty in uscita a fine anno.