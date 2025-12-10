Microsoft ha lanciato Xbox Winter Demo Fest 2025, ribattezzato quest'anno Indie Selects Demo Fest, con una novità sostanziale: per la prima volta nella storia dell'evento, le demo sono disponibili non solo su console ma anche su PC e dispositivi handheld. L'iniziativa, attiva dal 9 al 31 dicembre, mette a disposizione oltre 30 demo gratuite di titoli indie in sviluppo, molti dei quali rappresentano esperimenti audaci nel panorama del gaming indipendente. Si tratta di "showfloor demos", versioni anticipate che differiscono dalle classiche demo disponibili nello store, offrendo agli sviluppatori l'opportunità di raccogliere feedback dalla community prima del lancio definitivo.

Il catalogo spazia attraverso praticamente ogni genere videoludico immaginabile. Tra i titoli più interessanti figura Pathologic 3, che propone un sistema di viaggio temporale per affrontare una piaga letale in soli 12 giorni, e Realm of Ink, un action roguelike con uno stile artistico che richiama l'estetica dell'inchiostro tradizionale orientale. Per gli appassionati di metroidvania, ColorBlend FX: Desaturation offre meccaniche basate sulla fisica e puzzle cromatici, mentre Mark of the Deep promette di fondere elementi metroidvania con le meccaniche punitive dei souls-like in un'ambientazione piratesca.

La scena cooperativa è rappresentata da Biped 2, sequel del puzzle game con protagonisti due robot bipedi, e dal caotico Limbot, dove fino a 4 giocatori controllano collettivamente una persona vestita da robot di cartone gigante per devastare una metropoli in stile paper-craft. Sul fronte strategico, spiccano Worshippers of Cthulhu, city builder lovecraftiano che unisce gestione risorse e decisioni strategiche, e Empire in Decay, un deckbuilder tattico a turni liberamente ispirato agli scacchi con progressione delle unità.

Le demo differiscono da quelle tradizionali: vengono condivise prima che i giochi siano completati e potrebbero non riflettere il prodotto finale

Particolare attenzione merita Coffee Talk Tokyo, nuovo capitolo della serie di simulatori narrativi ambientato in un café della capitale giapponese dove umani e yokai condividono le proprie storie. Per chi cerca esperienze più sperimentali, CASSETTE BOY inganna l'occhio presentando un mondo apparentemente bidimensionale pixel art che in realtà è uno spazio tridimensionale manipolabile attraverso la rotazione ambientale. Incantation propone invece un'esperienza horror ispirata a eventi reali del folklore taiwanese, mentre Tenebris Somnia è un survival horror 2D con cutscene in live action realizzate da una premiata crew cinematografica argentina.

L'elenco include anche progetti peculiari come STONKS-9800: Stock Market Simulator, che ricrea l'atmosfera frenetica del mercato azionario giapponese degli anni '80 e '90, e Relooted, un gioco di rapine dove il vostro obiettivo è liberare manufatti africani dai musei occidentali utilizzando una crew di cittadini comuni provenienti da diverse nazioni africane. Amazing Frog? offre un'esperienza completamente diversa: fisica ragdoll applicata a rane scoreggianti lanciate per la città di Swindon.

Gli amanti degli RPG possono provare Aikyam, fantasy RPG a turni ispirato all'estetica Bollywood, o Kristala, action RPG dark fantasy dove si controlla un guerriero felino dotato di abilità magiche. Per chi preferisce esperienze più rilassanti, Townseek combina commercio, pesca, mining e farming in un viaggio aereo attraverso il mondo di Explora, mentre Under Par Golf Architect permette di progettare campi da golf di livello mondiale terraformando terreni desolati.

Le demo sono già scaricabili gratuitamente e rimarranno disponibili fino al 31 dicembre. Su console Xbox, una tab dedicata al Demo Fest è comparsa direttamente nella dashboard, mentre su PC e handheld sarà necessario navigare manualmente la sezione demo dello store.