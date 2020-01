Call of Duty Modern Warfare: i dettagli degli aggiornamenti

Uno degli sparatutto di maggior successo dell’anno appena trascorso è indubbiamente Call of Duty Modern Warfare, reboot dello storico capolavoro uscito nel 2007 su console di scorsa generazione, a cura dei ragazzi di Infinity Ward.

Nel corso della giornata di oggi, in particolare, Infinity Ward ha elencato i dettagli dell’aggiornamento delle playlist settimanali, che sono previsti ogni martedì a cadenza settimanale.

Il primo cambiamento sostanziale consiste nell’arrivo della modalità Gunfight 3vs3, oltre alla possibilità degli slot personalizzabili, il ritorno della mappa Shoot House 24/24 e la playlist Same Day Delivery, che comprende rispettivamente la modalità Cranked e Drop Zone. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti da parte della compagnia di sviluppo, che siamo sicuri non tarderanno a venire. Ogni mercoledì, tra le altre cose, è previsto l’aggiornamento con il diario degli sviluppatori, mentre il venerdì sarà puntualmente dedicato alla community del gioco.

Vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare è attualmente disponibile rispettivamente per PlayStation 4, Xbox One e ovviamente PC.