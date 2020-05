Call of Duty Modern Warfare: un bug permette entrare nel terreno e diventare immortali

Da quando è uscito lo scorso novembre, Call of Duty Modern Warfare è riuscito ad attirare a sè un gran numero di giocatori, compresi molti fan che si erano disaffezionati al brand di Activision nel tempo. Il ritorno della celebre costola Modern Warfare però, non è stato esente da diversi bug e glicth che ne hanno compromesso le attività multigiocatore online. Giusto di recente, un giocatore ha scoperto a suo pro, come utilizzare uno dei bug più recenti per diventare invisibile alla squadra nemica senza venire minimamente scalfito.

Sebbene si tratti di un bug molto comune per Call of Duty Modern Warfare, non è facile imbattersi in questo glicth. Il giocatore ha scoperto il tutto all’interno della mappa District Tavorsk, dove è riuscito a scovare un punto che lo ha trasportato direttamente fuori dalla mappa, portandolo ad ottenere un vantaggio non da poco sui propri avversari.

Tramite un video pubblicato su Reddit è possibile vedere dalla prospettiva di una kill cam, quanto diventa semplice eliminare più giocatori senza che si venga trovati grazie a questo bug. Il glitch infatti, ha permesso al giocatore di apparire sulla mini mappa, ma trovandosi letteralmete fuori i confini di Tavorsk risulta praticamente invisibile al team avversario.

Al momento attuale non sappiamo se Activision ed Inifnity Ward siano al corrente di quest’ultimo bug, che è già stato segnatato online da alcuni utenti, ma è probabile che il team di sviluppo stia già lavorando a una patch correttiva che verrà rilasciata nel prossimo futuro. Se invece state giocando a Warzone, la nostra guida completa farà sicuramente al caso vostro. Cosa ne pensate di questo “trucchetto”che permette di diventyare degli implacabili assassini in Call of Duty Modern Warfare?