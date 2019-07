Call of Duty Modern Warfare: data, orario e link per vedere il reveal del multiplayer

Call of Duty Modern Warfare è un gioco molto atteso: a breve, potremo scoprire tutti i dettagli sul multiplayer. Ecco esattamente quando e dove vederlo.

Call of Duty Modern Warfare, presentato nel periodo dell’E3 2019, è uno dei grandi nomi del prossimo autunno. Ad oggi abbiamo potuto scoprire vari dettagli sulla nuova opera di Infinity Ward: ad esempio, sappiamo che si tratta di un soft reboot, ovvero di un gioco che vuole dare un nuovo inizio alla sotto-serie di COD, ma al tempo stesso non vuole abbandonare quanto già fatto con i precedenti MW. Infatti, oltre al Capitano Price, torneranno altri volti noti. Chiaramente ciò che più interessa a molti giocatori è il comparto multiplayer di Call of Duty Modern Warfare: il reveal completo avverrà a breve; ecco data, orario e link per seguirlo.

Come annunciato tramite i canali social, il multigiocatore sarà mostrato tramite una diretta streaming sul canale ufficiale di CoD, a questo indirizzo. La data da segnare sul calendario è domani, giovedì 1 agosto. Gli orari, invece, sono i seguenti:

Ore 19:00: trailer del Multiplayer e Pre-Show

Ore 19:30: Livestream del Gameplay

Ore 23:00: Post show

Activision e Infinity Ward promettono di mostrare nel dettaglio il gameplay, svelando i nuovi livelli di tattica e strategia disponibili, sempre caratterizzati da un ritmo action di alto livello e con un’estetica coinvolgente e di grande impatto.

Per quanto riguarda il multiplayer, per ora abbiamo avuto modo di vedere in azione, con tanto di video in 4K, la modalità Gunfight, una 2 vs 2 che ci posiziona in piccole mappe e ci fa combattere con un set di armi casuale ma uguale per tutti e quattro i giocatori. Diteci, cosa ne pensate di quanto svelato fino a questo momento?