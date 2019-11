Call of Duty Modern Warfare: il trailer della stampa

Nel corso della giornata di oggi Infinity Ward ha pubblicato un trailer della stampa per Call of Duty Modern Warfare.

Dopo mesi e mesi d’attesa, finalmente lo scorso 25 ottobre è uscito Call of Duty Modern Warfare, rispettivamente per PlayStation 4, Xbox One e PC. Il titolo, reboot dello storico Call of Duty 4 Modern Warfare uscito originariamente nel lontano 2007 nel corso della scorsa generazione, ha avuto sin da subito un enorme successo, registrando sin da subito buone vendite, salendo in cima alle classifiche di vendita italiane e superando nel weekend di lancio sia i precedenti Call of Duty Black Ops 4 che Call of Duty World War II.

Nel corso della giornata di oggi, in particolare, Activision ha pubblicato un nuovo trailer di Call of Duty Modern Warfare dedicato alla stampa internazionale, sottolineando come il gioco sia stato ben accolto all’unisono. Non ci resta dunque che lasciarvi al video in questione, augurandovi come sempre una buona visione.

Vi ricordiamo che solo nella giornata di ieri è stato rilasciato il nuovo aggiornamento di Call of Duty Modern Warfare, che introduce tra le altre cose la modalità Trials, oltre a risolvere diversi bug che affliggevano l’esperienza di gioco in generale, oltre che bilanciare alcune armi ed equipaggiamenti.

E voi, cosa ne pensate dell’ultimo sparatutto in prima persona di Infinity Ward? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!