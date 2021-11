Call of Duty Vanguard è riuscito ad infastidire i giocatori a tempo record!

Sono passati solamente tre giorni dal lancio di Call of Duty Vanguard e gli appassionati delle serie FPS targata Activision hanno inziato a rendere parte agli scontri nel teatro della seconda guerra mondiale. Una delle cattive abitudini degli ultimi COD però sembra persistere anche nel nuovo Vanguard, il quale è già riuscito ad infastidire i giocatori che si sono approcciati al titolo. Parliamo dei bug, che non hanno perso tempo e hanno cominciato ad infestare anche il titolo di Sledgehammer.

Mentre gli appassionati stanno prendendo le misure con Call of Duty Vanguard, il Combat Shield si è presto ritrovato al centro di un acceso dibattito a causa di un fastidioso bug che lo affligge. Questo sta dando parecchia noia alla community, la quale ha subito trovato un punto di discussione in rete; dove si possono già trovare tutta una serie di lamentele nei confronti del bug e richieste di sistemare il tutto al più presto con una patch.

Molti giocatori hanno scoperto che questo scudo non li protegge affatto, e quando equipaggiato alle spalle non fa altro che far arrivare comunque le pallottole nemiche dritte al bersaglio. Sono bastati pochi giorni affinché i giocatori si accorgessero che qualcosa non stava andando per il verso giusto, e a causa di una serie di video pubblicati sui social sempre più appassionati si sono resi conto della gravità della situazione attuale per quanto riguarda lo scudo.

Ad oggi non abbiamo ancora ricevuto dichiarazioni ufficiali da Sledgehammer Games, ma è altamente probabile che il team di sviluppo abbia tutte le intenzioni di sistemare questo primo grave bug che si è presentato dopo pochi giorni dal lancio di Call of Duty Vanguard. Vi ricordiamo che il nuovo COD è già disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.