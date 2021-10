Call of Duty Vanguard: ecco lo spettacolare trailer della campagna

Di Call of Duty Vanguard abbiamo già visto parecchio della modalità multigiocatore, mentre la campagna in giocatore singolo è stata, per il momento, trattata decisamente meno. A rimediare ci ha pensato Activision con un nuovo trailer tutto dedicato alla storia che ci porterà a vivere la seconda guerra mondiale.

Il nuovo filmato è stato pubblicato qualche istante fa sulle pagine social di Call of Duty, e ci mostra più di uno squarcio su quelle che saranno le tematiche e gli scorci che saremo in grado di trovare nella campagna di Call of Duty Vanguard a partire dal giorno del day one.

Come già confermato da Sledgehammer tempo addietro, la campagna del nuovo COD ci porterà a vivere la seconda guerra mondiale da diverse prospettive, raccontandoci una serie di storie di guerra per tutto il globo.

"This fight…it matters"

Every story has its inspiration. Every hero has an origin. Call of Duty: #Vanguard launches Nov. 5. pic.twitter.com/4ovw8Gf9Bu — Call of Duty (@CallofDuty) October 11, 2021

Vi ricordiamo che Call of Duty Vanguard uscirà il prossimo 5 novembre per le piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.