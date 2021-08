Call of Duty Vanguard, il nuovo trailer presenta l’imminente Alpha Test

Come pre-annunciato nella giornata di ieri, Call of Duty Vanguard si appresta a rilasciare il suo primo test col pubblico. Per l’occasione, Activision e Sledgehammer Games hanno pubblicato un trailer che annuncia la nuova modalità Champion Hill, provabile proprio nell’Alpha Test in esclusiva su PS4 e PS5.

L’Alpha Test di Call of Duty Vanguard sarà operativo nel weekend dal 27 al 28 agosto, ma il pre-load dei dati di gioco è già disponibile con un pacchetto di prova integrato. Il nuovo episodio della serie militaresca sparatutto, in arrivo il prossimo novembre 2021, porterà con sé la nuova modalità Champion Hill dove vedrà i giocatori guerreggiarsi tra loro. Purtroppo, solo i possessori di una console PlayStation saranno in grado di accedere a questo primo test, a partire dall’apertura dei server alle ore 19 del 27 agosto.

Per quel che riguarda Champion Hill, si tratta di una modalità multiplayer a squadre che consiste in un’evoluzione di Modern Warfare del 2019: mappa più grande divisa in cinque diverse aree, più team che lottano tra loro per restare come unica squadra sopravvissuta. Tale deathmatch a squadre di Call of Duty Vanguard potrà essere svolto in Duo (2 contro 2) o in Trio (3 contro 3), e in totale le squadre in competizione saranno 8. Le 5 aree di gioco si chiameranno Buy Station Area, Airstrip, Trainyard, Market e Courtyard.

Una volta che un giocatore verrà eliminato, continuerà a seguire lo scontro dall’area spettatori della Buy Station Area. Ogni squadra avrà un equipaggiamento pre-selezionato all’inizio di ogni battaglia, e accumulando kill sarà possibile acquistare nuove armi e nuovi power-up per i successivi match. I soldati disponibili per ora sono quattro: Lucas Riggs, Polina Petrova, Wade Jackson e Arthur Kingsley. Per il rilascio ufficiale di Call of Duty Vanguard, previsto per il 5 novembre 2021, sappiamo che il single-player consisterà in una campagna ambientata nella Seconda Guerra Mondiale, mentre per il multiplayer sono previste 20 mappe di cui quattro riservate a Champion Hill e altre destinate alla modalità Zombi. Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra anteprima del gioco.