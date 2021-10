Call of Duty Vanguard: la modalità zombie si presenta con un trailer demoniaco

I canali social di COD avevano teaserato l’annuncio per tutta la giornata di ieri, e finalmente ci siamo. Quest’oggi è stato alzato il sipario sulla modalità zombie di Call of Duty Vanguard, che dopo il multilpayer e la campagna ottiene il focus che i giocatori aspettavano.

L’annuncio è arrivato con un nuovo trailer pubblicato qualche istante fa su tutti i canali social di COD. Come da tradizione, anche la modalità zombie presente in Call of Duty Vanguard avrà molti elementi di vario genere e uno stile artistico che si distacca dalla campagna in giocatore singolo.

Nuovamente, per badare alla minaccia non morta, i giocatori dovranno attingere a tutta una serie di armi da fuoco delle tipologie più disparati e a perk esclusivi ad ogni partita.

La modalità Zombie di Call of Duty Vanguard sarà disponibile insieme al nuovo capitolo principale della saga di COD, in uscita il prossimo 5 novembre su : PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.