Call of Duty Warzone | Aggiornamenti sulla temibile skin pay-to-win

Call of Duty Warzone, nonostante il grande successo ottenuto, è stato spesso ritenuto come pay-to-win dagli utenti soprattutto per via di una skin acquistabile nello store. I giocatori più accaniti del battle royale conoscono ormai molto bene la skin di Roze denominata “Near Dark”, che per via dei colori scuri può diventare quasi totalmente invisibile al buio. Questo ha comportato un grande vantaggio per i suoi acquirenti, che la utilizzavano per nascondersi in piena vista e uccidere con esagerata facilità gli avversari.

Sebbene non sia facile ottenerla, per via della necessità di acquistare il Battle Pass della stagione 5 e raggiungere il livello 100, nel corso dei mesi molti utenti si sono ampiamente lamentati sulla sua presenza. Per questo motivo, e con non poco ritardo, Raven Software ha finalmente rivelato di star modificando questa skin al fine di bilanciare ulteriormente il gioco: non ha specificato in che modo il costume sarà riprogettato, tuttavia speriamo comunque in tonalità più vivaci e magari superfici riflettenti, in modo da poterla riconoscere anche al buio.

Non abbiamo ancora una precisa data di rilascio della patch, ma sappiamo che questa includerà anche altre migliorie a Call of Duty Warzone: possiamo aspettarci modifiche al bilanciamento di armi come il Tac Rifle Charlie, l’M16, il FFAR 1 e il nuovo Sykov. Inoltre, saranno sistemati alcuni perk delle armi di Modern Warfare, il luccichio dei fucili da cecchino e le modalità in cui sarà possibile ottenere l’RC-XD, dato che molti giocatori si sono lamentati di recente.

Speriamo quindi che dopo le modifiche alla skin di Roze Call of Duty Warzone diventi più piacevole da giocare, dato che la sua presenza stava gravando sempre più sull’esperienza degli utenti. Vedere che Raven Software e Activision stiano riponendo così tanta attenzione nella loro opera fa più che piacere, soprattutto ora che la mappa di Verdansk sta ricevendo notevoli cambiamenti. Se siete giocatori di Call of Duty, non dimenticate che è stato recentemente rilasciato il trailer della stagione 3 per Warzone e Black Ops Cold War.