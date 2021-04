Call of Duty Warzone: la fine di Verdansk è vicina! Ecco la data

Call of Duty Warzone sta tenendo col fiato sospeso i propri appassionati negli ultimi mesi. Motivo principale di tanto interesse verso il battle royale di Activision è un evento catastrofico molto atteso: la distruzione di Verdansk. La prima mappa in assoluto che ha coinvolto tutta la community in battaglie all’ultimo sangue ha ormai i giorni contati, e a darci un indizio finale sulla distruzione dell’area di gioco è stata la stessa Activision qualche istante fa.

Sono ormai diversi mesi che Activision e la community di Call of Duty Warzone portano avanti un interesse verso il presunto grande evento nucleare che spazzerà via la mappa battle royale esistente e ne introdurrà una nuova. Mentre alcuni credevano che l’evento nucleare si sarebbe abbattuto su Verdansk il mese scorso, gli indizi fumosi continuavano ad non trovare conferma sul campo di battaglia del battle royale.

Ora a suonare le sirene d’allarme è direttamente Actvision con un nuovo post apparso in rete proprio di recente. L’account ufficiale Twitter di Call of Duty ha pubblicato un breve teaser che sembra essere correlato a Call of Duty Warzone, il quale mostra quello che sembra a tutti gli effetti il simbolo degli zombi che si trova attualmente come segnalino nelle zone di Verdansk prese d’assalto dall’orda di non morti.

A fare da corredo a questa inattesa novità, ci sono alcune informazioni aggiuntive che il team di sviluppo ha voluto disseminare in bella vista nel nuovo tweet e nel breve filmato. In primis c’è una data, quella del prossimo 21 aprile 2021 che viene seguita da un orario 12PM PT; ovvero le 21:00 italiane. In fine troviamo una didascalia che non lascia spazio a fraintendimenti: “la fine è vicina”. Che stia per giungere “finalmente” il giorno dell’apocalisse per la mappa di Verdansk?