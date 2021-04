Call of Duty Warzone: aggiunta la pistola Sykov, come sbloccarla gratis

Tra circa una settimana gli appassionati di Call of Duty Warzone potranno dare il benvenuto all’attesissima Stagione 3 che, secondo quanto dichiarato dagli sviluppo, promette tante novità. La più importante riguarda la mappa di gioco, secondo infatti i recenti aggiornamenti la teoria di Verdansk distrutta sembra prendere sempre più piede, ma non è ancora chiaro come possa essere sostituita da “sé stessa del passato”. L’attacco nucleare potrebbe creare uno spazio temporale? Solo il tempo ce lo dirà.

In attesa di dettagli a riguardo, il team di sviluppo ha reso ufficialmente disponibile la pistola Sykov, la quale potrà essere sbloccata senza costi aggiuntivi. Proprio lo scorso febbraio vi avevamo parlato di un trucchetto per sbloccarla in anteprima attraverso un curioso glitch, se non siete riusciti a sfruttarlo niente paura, vi spiegheremo passo dopo passo come renderla vostra e poterla utilizzare durante le partite. Notate bene che tale arma non potrà essere sfruttata in Call of Duty Black Ops Cold War trattandosi di un’arma presente in Modern Warfare e quindi non in linea con l’ambientazione dell’ultimo capitolo rilasciato lo scorso novembre.

Se volete aggiungere la pistola Sykov al vostro armamento vi basterà completare una sfida abbastanza semplice, vale a dire eseguendo 4 uccisioni usando pistole in 5 partite differenti. La sfida sarà presente sia in Call of Duty Warzone che in Modern Warfare. Inutile nasconderlo, chi è possessore di quest’ultimo capitolo avrà un vantaggio enorme visto e considerando che nel battle royale potrebbe risultare difficile fare tali uccisioni durante le vostre partite. Per questo vi consigliamo di sfruttare la modalità Malloppo o Rebirth. Queste due infatti sono le uniche che prevedono un respawn.

La pistola Sykov, a detta dei più esperti, risulta essere un’ottima arma secondaria. Oltre ad essere un’arma estremamente veloce, è possibile montarci sopra un caricatore da 80 proiettili il che la rende estremamente letale ed ottima nelle situazioni più concitate. Per ogni novità ed informazioni aggiuntive riguardanti Call of Duty Warzone, vi invitiamo come di consueto a seguire le nostre pagine.