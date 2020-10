Call of Duty Warzone: nuova mappa svelata da COD Cold War in anticipo

Manca sempre meno all’arrivo di COD Cold War, il nuovo capitolo della saga di sparatutto di Activision. Il nuovo gioco ci porterà nel mezzo della Guerra Fredda, con una nuova campagna e una nuova modalità multigiocatore. Inoltre, Cold War non metterà da parte Call of Duty Warzone, la modalità battle royale nata con Modern Warfare, ma proseguirà al suo fianco. In che modo, probabilmente anche con una nuova mappa, come svelato da alcune informazioni trovate in Cold War.

Come potete vedere voi stessi qui sotto, in un post di Reddit è stato condiviso uno dei molti filmati trovati all’interno di COD Cold War. I file di gioco includono la nomenclatura WZ, che fa subito pensare a Call of Duty Warzone. Si tratta probabilmente di singole mappe che saranno riunite per formare la nuova grande mappa di Warzone.

In precedenti leak, inoltre, si era parlato di una pista da sci, che appare in queste clip. Possiamo anche vedere una zona boschiva. Per ora ovviamente parliamo sempre di leak, rumor e supposizioni, nulla di confermato ufficialmente da parte degli sviluppatori. Sia Treyarch che Activision non hanno parlato molto di quanto ci aspetta.

Lo studio ha però confermato che COD Cold War influenzerà in modo pensate il futuro di Call of Duty Warzone, con l’introduzione di nuove armi, operatori e tanti eventi ispirati alla Guerra Fredda.

I leak in questione, in ogni caso, sono abbastanza credibili, anche perché gli sviluppatori hanno suggerito l’arrivo di novità nel prossimo futuro. Speriamo di ricevere presto nuovi dettagli riguardo il futuro di Call of Duty Warzone. Il battle royale è sin dal lancio uno dei più giocati e seguiti su Twitch. Il suo legame con la saga di COD gli permette inoltre di attirare ogni anno nuovo pubblico, grazie al nuovo capitolo.

Infine, vi ricordiamo che sono in arrivo anche novità dedicate ad Halloween: ecco quanto sappiamo.