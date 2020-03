Call of Duty Warzone: ora di sblocco di COD Battle Royale gratis

Come ben sappiamo oggi è il grande giorno di Call of Duty Warzone, la modalità battle royale di COD Modern Warfare. Proprio ieri i ragazzi di Infinity Ward hanno pubblicato uno spettacolare trailer presentandoci la tanto attesa modalità. Warzone sarà disponibile per tutti a partire dalle 20.00 di stasera ma i possessori del titolo potranno iniziare a giocare prima dell’orario prefissato. Gli sviluppatori hanno fatto sapere che, per chi possiede Modern Warfare, i server apriranno alle 16.00 anziché le 20.00. Purtroppo l’ingresso in partita non sarà garantito per tutti alla stessa ora e probabilmente Activision utilizzerà un sistema di code per non intasare i server e rischiare di avere dei seri problemi durante l’apertura ufficiale.

Per chi non lo sapesse Call of Duty Warzone è un gioco totalmente gratuito su PC, PS4 e Xbox One, vale a dire quindi che potrà essere scaricato anche per tutti coloro che non hanno COD Modern Warfare. Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato tutto quello che sappiamo sul titolo. Questo presenta una mappa a dir poco gigantesca la quale potrà contenere ben 150 utenti, tante tipologie di veicoli ed includerà una serie di modalità che renderanno il divertimento assicurato.

Potrete inoltre giocare anche se non siete possessori di nessun tipo di abbonamento, vale a dire PS Plus. Sony e Activision hanno fatto sapere in queste ore però che offriranno a tutti gli abbonati un pacchetto gratuito che, nonostante non abbiamo la certezza di sapere cosa ci sia al suo interno, immaginiamo che sarà ricco di skin estetiche per le nostre armi e quant’altro. Non ci resta quindi che aspettare le ore 20.00 per scoprire quali siano realmente i contenuti del Combat Pack.

Cosa ne pensate di questa notizia? Giocherete al battle royale di Call of Duty? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Warzone.