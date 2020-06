Call of Duty Warzone, patch di bilanciamento delle armi in arrivo

Call of Duty Warzone è nuovamente al centro di una polemica scatenata dalla community, scontenta di come gli sviluppatori stanno gestendo il bilanciamento delle armi generale. Infatti, nel meta attuale del battle royale, sono poche le armi davvero valide per vincere gli scontri a fuoco, e questo vanifica totalmente la varietà di bocche da fuoco presenti nel gioco. A tal proposito, i giocatori hanno chiesto l’intervento degli sviluppatori, e questi ultimi non hanno tardato a rispondere.

Joe Cecot, dirigente di Infinity Ward, ha risposto ad un fan che lamentava quanto le armi presenti in Call of Duty Warzone siano sbilanciate: difatti, come fa notare il ragazzo, le lobby sono dominate dalla presenza del Grau 5.556 che sta letteralmente rovinando l’esperienza di gioco in Warzone ed è presente almeno il 90% delle volte nelle killcam quando si viene uccisi da un giocatore avversario.

We have a batch of weapon tuning in the works for the mid season update. Patch notes will outline when they drop 🙂 https://t.co/QlaTguFOLJ — Joe Cecot (@JoeCecot) June 19, 2020

Cecot ha precisato che il team di sviluppo è attualmente al lavoro su una patch che andrà a modificare il bilanciamento generale delle armi, e che verrà rilasciato nell’update di metà Stagione. Nonostante le dichiarazioni del dirigente, tuttavia, non è chiaro se la patch coinvolgerà diversi tipi di armi, andando a potenziare quelle che per svariate ragioni sono meno utilizzate, o solo alle armi che dominano le partite di Call of Duty Warzone, come il Grau.

Non resta che aspettare ancora qualche settimana, prima di poter ricevere le patch notes dedicate all’aggiornamento di metà Stagione, che, assieme alle modifiche alle armi, introdurrà anche una nuova mappa da MW2, un nuovo fucile e un nuovo bundle operatore, dato che la Stagione 4 è arrivata solo da pochi giorni.