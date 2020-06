Call of Duty Modern Warfare vedrà il ritorno di una mappa storica di MW2?

Call of Duty Modern Warfare, l’ultima opera del team di sviluppo Infinity Ward, autori dei primissimi capitoli della serie, è riuscito a catturare l’attenzione di moltissimi fan della serie, grazie ad un “ritorno alle origini” offrendo un gameplay molto più fedele ai primi capitoli della saga Modern Warfare. E non solo, ha proposto anche diversi contenuti, come mappe, armi e personaggi derivanti proprio dai precedenti lavori del team di sviluppo.

Parlando di contenuti che i fan della saga hanno apprezzato tantissimo nei vecchi capitoli, è nato un nuovo rumor sulle pagine di Twitter dedicate a Call of Duty Modern Warfare, secondo cui a breve sarà rilasciata una nuova mappa per il multiplayer, derivante da quello che forse è il capitolo più amato della saga di COD (assieme a Black Ops 2), ovvero Modern Warfare 2: parliamo di Highrise, una mappa ambientata su un grattacielo e passata alla storia assieme a Rust, anch’essa già inserita da diverso tempo nel multiplayer.

Non si sa ancora con certezza quando uscirà la nuova mappa, tuttavia, a metà stagione gli sviluppatori dovrebbero rilasciare un nuovo aggiornamento gratuito in cui verranno inserite nuove modalità, nuovi operatori, e una nuova arma, che si vociferà sarà un fucile di precisione già anticipato tempo fa in un video leak e sbloccabile tramite il completamento di una sfida. Tuttavia, bisogna attendere ancora qualche settimana prima che tutte queste novità vengano inserite nel gioco.

Nel frattempo, è lecito domandarsi quando avremo nuove informazioni sul prossimo capitolo di Call of Duty per il 2020, il tanto vociferato reboot di Black Ops ambientato nella Guerra Fredda, dato che ad oggi non abbiamo ricevuto ancora informazioni certe: a differenza degli anni passati, in cui i nuovi COD venivano presentati nei mesi di maggio/giugno, ad oggi non si hanno ancora cenni di vita da parte di Treyarch, lo studio di sviluppo del nuovo capitolo.