Call of Duty Modern Warfare, un video svela le possibili armi della Stagione 4

L’arrivo della Stagione 4 di Call of Duty Modern Warfare si fa sempre più intrepidante, con la promessa di portare, come di consueto, una moltitudine di nuovi contenuti sotto forma di nuove mappe, nuovi personaggi, cosmetici e, in ultimo ma non per importanza, armi. E parlando, in questo caso, di armamenti, sembra che la prossima Stagione potrebbe essere davvero interessante sotto questo punto di vista.

Di recente, è stato pubblicato un nuovo video sul subreddit dedicato a Call of Duty Modern Warfare in cui un utente ha mostrato le nuove armi che potrebbero essere aggiunte a breve, e ce n’è davvero per tutti i gusti: possiamo contare circa 4 armi diverse, a differenza delle solite 2 armi che siamo stati abituati a ricevere finora, per cui se verranno tutte introdotte col prossimo aggiornamento, la Stagione 4 sarà probabilmente la più ricca di contenuti tra tutte. Tra le armi scovate, dunque, notiamo la presenza di un nuovo fucile d’assalto, una mitraglietta, un fucile di precisione e un’arma corpo a corpo.

I fan storici della saga di Call of Duty ricorderanno sicuramente la mitraglietta e il fucile d’assalto, che altro non sono che una mitraglietta Vector .45 e un Galil, introdotti rispettivamente in Modern Warfare 2 e Black Ops. Particolare interessante è che a prima vista il Vector, qui soprannominato “Fennec .45” potrà sparare solo a raffica da 3 colpi. Altro dettaglio da non trascurare è il fatto che il Galil e il fucile di precisione sono ancora privi di qualsivoglia texture, addirittura sembra che al cecchino manchi anche l’animazione del rinculo, e questo lascia presagire che si tratti di modelli di arma non ancora pronti per essere inseriti nel gioco.

Tuttavia, la presenz del Vector .45 è pressochè certa, poichè appare anche nel video di presentazione della Stagione 4. Circa due settimane fa venne leakata anche un’altra mitraglietta di cui apparentemente si è persa traccia, dato che nel video non viene mostrata. Probabilmente, alcune armi mostrate nel video verranno introdotte nelle prossime Stagioni di Call of Duty Modern Warfare, poichè potrebbero necessitare di altri test e altri lavori per essere terminate. Inoltre, concludiamo ricordandovi che nel gioco saranno presenti punti EXP doppi, trovate tutti i dettagli in questo articolo.