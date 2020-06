Call of Duty Warzone: sottomarino sotto i ghiacci? la teoria dei fan

Call of Duty Warzone è ormai in circolazione da diverso tempo e sta riscontrando un successo davvero incredibile. Il team di sviluppo ha da poco dato il via alla Stagione 4 che ha aggiunto nuove modalità, skin, armi e tanto altro ancora, novità che hanno fatto appassionare ancora di più i migliaia e migliaia di fan del battle royale gratuito. Come capita spesso in questo caso, alcuni giocatori hanno cominciato a studiare tutta la mappa di gioco proponendo successivamente sui social delle teorie sull’evoluzione ed eventuale cambiamento di essa. Una dell teorie che sta spopolando sul web nell’ultimo periodo riguarda il ritrovamento di un sottomarino sotto il ghiacciaio di Dam.

Alcuni giocatori e stramer del titolo giurano di aver visto qualcosa sotto ai ghiacciai di Dam che sembrerebbe avere la forma di un sottomarino. Ovviamente tali utenti hanno postato diversi video che proverebbero che effettivamente qualcosa sotto c’è, ma non è ancora ben chiaro se si tratti di un glitch grafico o veramente qualcosa di più. Dal video che vi postiamo qui di seguito, la sagoma fa pensare davvero ad un sottomarino e che in futuro tale ghiacciaio si sciolga rivelando una zona totalmente inedita.

Non è la prima teoria che viene speculata in Call of Duty Warzone, ricordiamo ad esempio il countdown nel bunker misterioso, oppure l’ululato di lupi in determinate zone di Verdansk, insomma i misteri effettivamente sono tanti. I battle royale ci hanno sempre riservato una quantità enorme di segreti che hanno stuzzicato l’interesse del pubblico. Rimane quindi plausibile che gli sviluppatori si siano divertiti a mettere queste chicche per far speculare i giocatori portando in futuro diverse novità, una comunicazione che ricorda quella fatta dai ragazzi di Epic Games con il loro Fortnite.

