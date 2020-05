Call of Duty Warzone: in arrivo l’update dedicato alle Playlist, ecco tutte le novità

Proprio durante la mattinata di oggi Activision ha reso pubblici alcuni dati riguardanti i più recenti capitoli di COD, andando a confermare gli ottimi risultati che sta ottenendo Call of Duty Warzone dal suo lancio avvenuto qualche mese fa. Ora, dopo che il titolo battle royale ha già visto l’arrivo di diversi aggiornamenti è pronto ad accogliere l’ultimo update incentrato sulle modifiche alle playlist, ma non solo.

Oltre ad andare a modifcare alcune playlist abilitandone diversi cambiamenti, il team di sviluppo ha deciso di togliere la possibilità di utilizzare gli elicotteri dalla modalità battle royale. Al momento non sappiamo quando questi veivoli torneranno ad essere disponibili, ma è probabile che prima o poi gli elicotteri faranno il loro ritorno all’interno di Call of Duty Warzone.

Playlist Update!

-Replacing Plunder Trios with Blood Money Trios

-Disabled helicopters in BR

-Removing: GW Reinfected, Cranked 3v3 Gunfight, Ground War

-Shoot the Ship becomes Shipment 24/7

-Gun Game becomes Gun Game Reloaded

-Adding Demolition

-Adding Boots on the Ground War pic.twitter.com/pG7F0a22np — Infinity Ward (@InfinityWard) May 5, 2020

Successivamente Infinity Ward ha pubblicato sul proprio account Twitter tutta la serie di modifiche che verranno introdotte con questo recente update. La modalità Plunder Trio verrà sostitutita con Blood Money Trios e verranno rimosse le modalità: GW infected, Crancked 3v3 Gunfight e Ground War. Inoltre, quest’ultimo aggiornamento andrà a cambiare Shoot the Ship, che diventerà Shipment 24/7, mentre la modalità Gun Game sarà Gun Game Reloaded.

Sembra quindi che sia Activision che Inifinity Ward abbiano bene in mente come andare a modificare nel tempo Call of Duty Warzone. Nonostante l’ottimo successo che sta ottenendo il titolo free to play, la compagnia americana non ha alcuna intenzione di adagiarsi sugli allori, almeno per il momento. Se siete intenzionati a migliorarvi su COD Warzone, la nostra guida completa farà sicuramente al caso vostro. Cosa ne pensate di questi nuovi cambiamenti che arriveranno con il nuovo update di Warzone?