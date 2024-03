Capcom alza gli stipendi ai dipendenti, il tutto mentre le altre licenziano

Il 2024 (come anche il 2023) è partito decisamente male per l'industria del gaming, con licenziamenti che sono avvenuti a raffica in tantissime aziende. Nonostante ciò, c'è qualcuno che va completamente in controtendenza - positivamente -. Capcom, infatti, ha annunciato un aumento del 25% dello stipendio iniziale in Giappone.

Attualmente, i neo laureati ricevono ¥235.000 al mese (circa 1.444,70€), ma a partire dall'anno fiscale 2025, l'azienda porterà questa cifra a ¥300.000 al mese (circa 1.844,30€). Capcom a riguardo ha dichiarato:

"Con questo aumento dello stipendio iniziale, Capcom sta cercando di investire ulteriormente nel capitale umano e nell'acquisizione di talenti eccezionali".

In aggiunta all'aumento dello stipendio iniziale, i dipendenti attuali (inclusi quelli che entreranno nell'anno fiscale 2024) riceveranno un pagamento speciale una tantum, che Capcom descrive come un investimento nelle persone che sostengono il futuro dell'azienda.

Gli stipendi esistenti verranno aumentati nell'anno fiscale 2024, con una media di oltre il 5%. Capcom aveva già incrementato del 30% gli stipendi base medi dei dipendenti nell'aprile 2022 e introdotto un nuovo sistema di bonus legato alle prestazioni aziendali.

Altre case editrici giapponesi hanno aumentato gli stipendi negli ultimi anni, con il primo ministro Fumio Kishida che ha sollecitato le aziende giapponesi a pagare di più i lavoratori mentre l'inflazione aumenta nell'economia.

Non si tratta, infatti, di un caso isolato nel paese del Sol Levante: nel febbraio 2023, Nintendo ha annunciato un aumento del 10% degli stipendi base dei dipendenti in Giappone. Poco dopo, Sega ha annunciato un aumento del 30% dello stipendio mensile medio dei dipendenti esistenti in Giappone e un aumento del 35% dello stipendio iniziale per i laureati.

Capcom continua a godere di successo finanziario e ha osservato nell'ottobre 2023 che il primo semestre dell'anno fiscale in corso era abbastanza solido da mantenerla sulla buona strada per raggiungere il suo 11º anno consecutivo di crescita del reddito operativo.

Le buone vendite di lancio di titoli come Street Fighter 6 e il remake di Resident Evil 4, insieme alle continue vendite digitali dei suoi titoli più vecchi, indicano che l'azienda è finanziariamente in buona salute, un livello di successo che indubbiamente spera di mantenere con il prossimo lancio di Dragon's Dogma 2 questo mese e di Monster Hunter Wilds nel 2025.