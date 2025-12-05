Il mondo delle corse violente e del combattimento veicolare sta per accogliere nuovamente uno dei suoi franchise più iconici e controversi. Carmageddon tornerà sugli schermi nel 2026 con un capitolo che promette di rivoluzionare la formula classica della serie attraverso elementi roguelite. L'annuncio è arrivato durante il PC Gaming Show, svelando un progetto che potrebbe finalmente risollevare le sorti di un marchio rimasto nell'ombra negli ultimi anni. Qui trovate il trailer.

La saga aveva dominato la scena tra il 1997 e il 2005, conquistando giocatori su PC, console e dispositivi portatili attraverso una trilogia principale e diversi spin-off. Dopo un lungo silenzio, Stainless Games aveva tentato il rilancio nel 2014 con Carmageddon: Reincarnation, seguito due anni dopo da Max Damage. Entrambi i tentativi, tuttavia, non erano riusciti a convincere critici e pubblico, raccogliendo valutazioni mediocri che si attestavano attorno ai 50 punti su Metacritic.

Carmageddon: Rogue Shift rappresenta una scommessa su un territorio nuovo per il franchise. L'introduzione di meccaniche roguelite trasformerà l'esperienza classica delle corse arcade distruttive in qualcosa di più stratificato e imprevedibile. I giocatori dovranno affrontare ogni partita come un'esperienza unica, sbloccando progressivamente armi, classi di veicoli e abilità speciali mentre combattono boss, sfrecciano per le strade cittadine e scelgono il proprio percorso attraverso mappe ramificate.

L'obiettivo finale è vincere il torneo clandestino di Carmageddon per fuggire dalla città

L'ambientazione promette un'atmosfera particolare, con cicli giorno-notte dinamici e condizioni meteorologiche variabili. Durante le ore notturne, le strade si popoleranno di orde di zombie, aggiungendo un elemento survival che non era mai stato parte integrante della serie originale. Questo cambio di registro potrebbe attrarre anche chi non aveva mai considerato Carmageddon come un'opzione nel panorama dei giochi di guida.

Giuseppe Enrico Franchi, game director del progetto, ha sottolineato l'ambizione dello sviluppo: secondo le sue parole, l'obiettivo è portare qualcosa di fresco sia al franchise che al genere racing in generale. La filosofia di Carmageddon rimane fedele alle origini, con l'esplorazione, la sperimentazione e la distruzione totale degli avversari come elementi cardine, ma arricchita da un sistema di personalizzazione tattica e miglioramenti progressivi.

Un elemento che potrebbe fare la differenza rispetto ai precedenti tentativi di rilancio è il cambio di sviluppatore. Il progetto è infatti affidato a 34BigThings, studio che ha dimostrato competenze solide nel genere racing con Redout 2, titolo che ha ottenuto valutazioni decisamente superiori rispetto agli ultimi Carmageddon, raggiungendo un punteggio di 78 su Metacritic. Le recensioni avevano particolarmente apprezzato il senso di velocità trasmesso dal gioco, caratteristica che potrebbe rivelarsi fondamentale per dare nuova linfa alla serie.

Il lancio è previsto per l'inizio del 2026 su tutte le piattaforme di nuova generazione: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC e persino Switch 2, confermando così indirettamente l'esistenza della prossima console Nintendo. La sfida sarà dimostrare che Carmageddon può ancora dire la sua in un mercato saturo di giochi di guida, dove la concorrenza spazia dai simulatori ultra-realistici alle esperienze arcade più accessibili.