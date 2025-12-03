Il Game Pass continua la sua offerta costante di novità, e oggi 3 dicembre arricchisce il catalogo Premium con due titoli che coprono generi completamente opposti: un roguelike deckbuilder strategico e un simulatore rilassante dedicato alla verniciatura spray. Una coppia insolita che dimostra ancora una volta l'approccio variegato di Microsoft nel soddisfare le preferenze più diverse della propria community di abbonati.

Il primo titolo disponibile da oggi è Monster Train 2, sequel del celebre roguelike deckbuilder che aveva conquistato gli appassionati del genere con la sua formula verticale su tre livelli. Disponibile su Xbox Series X|S, PC e Cloud, il gioco espande significativamente la formula originale introducendo nuovi clan giocabili, fazioni nemiche inedite e modalità aggiuntive che promettono di aumentare la longevità e la rigiocabilità. L'obiettivo rimane difendere il proprio Pyre attraverso scelte strategiche di carte e posizionamento delle unità, una meccanica che aveva reso l'originale particolarmente apprezzato nella scena dei deckbuilder roguelike.

Per chi preferisce esperienze più zen e contemplative, Spray Paint Simulator offre un'alternativa radicalmente diversa. Questo simulatore, accessibile su console, PC e Cloud, punta tutto sulla soddisfazione tattile del ripristinare superfici consumate attraverso la verniciatura spray. Il gameplay si concentra sulla precisione e sulla completezza della copertura, promettendo quel senso di appagamento che caratterizza i cosiddetti "oddly satisfying games", sempre più popolari tra i giocatori alla ricerca di esperienze decompressive.

Due aggiunte che confermano la strategia del Game Pass: offrire varietà costante per mantenere vivo l'interesse degli abbonati al tier Premium

L'aggiunta di questi due titoli al Game Pass Premium rappresenta il consueto aggiornamento infrasettimanale che Microsoft dedica al suo servizio di fascia media, posizionato tra il tier Standard e quello Ultimate. Questa strategia di rilasci graduali durante tutto il mese mira a mantenere costante l'engagement degli abbonati, alternando produzioni più ambiziose a titoli di nicchia o esperienze più rilassate.

La scelta di includere Monster Train 2 è particolarmente interessante considerando il successo del primo capitolo tra gli appassionati di roguelike, genere che continua a godere di grande popolarità su PC e console. Il deckbuilding rimane un pilastro del gaming contemporaneo, con titoli come Slay the Spire che hanno definito lo standard del genere e continuano a influenzare nuove produzioni.