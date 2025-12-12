La notte dei The Game Awards 2025 ha decretato un vincitore che, fino a pochi mesi fa, sembrava un outsider in un'arena dominata dai colossi. Clair Obscur: Expedition 33 ha conquistato l’ambito premio di Gioco dell’Anno, sancendo la vittoria di Sandfall Interactive e dimostrando che un GDR a turni, se evoluto con coraggio, può ancora dettare legge nell'industria moderna.

L'annuncio di Geoff Keighley è stato accolto da un boato al Peacock Theater: il titolo, uscito nella primavera del 2025 e capace di vendere oltre 3 milioni di copie nel solo primo mese, ha battuto la concorrenza grazie a una formula che mescola l'arte visiva della "Belle Époque" francese con un sistema di combattimento rivoluzionario.

Al cuore del successo di Expedition 33 c'è una premessa narrativa tanto affascinante quanto crudele. Il gioco ci trasporta in un mondo dove una misteriosa entità, la Poetessa (Paintress), si risveglia una volta l'anno per dipingere un numero su un monolite. Chiunque abbia quell'età si dissolve istantaneamente in fumo. L'anno corrente è il 33: la nostra spedizione ha un anno di vita per distruggere la Poetessa prima che il ciclo si ripeta. Questa corsa contro il tempo è stata resa indimenticabile da un cast vocale hollywoodiano che ha dato vita ai protagonisti: da Charlie Cox (Daredevil) nei panni dell'ingegnere Gustave, a Jennifer English (Shadowheart di Baldur's Gate 3) come la timida Maelle, fino al leggendario Andy Serkis nel ruolo dello spietato Renoir e Ben Starr (Clive di FFXVI) come l'enigmatico Verso.

Sviluppato con Unreal Engine 5, il gioco è stato lodato per la sua direzione artistica unica, ispirata al surrealismo e all'arte francese di fine '800. Ogni ambientazione sembra dipinta a mano, sospesa tra sogno e incubo, con nemici che spaziano da creature grottesche a boss che manipolano la realtà attraverso pennellate di colore (i "Chroma"). Sandfall Interactive, studio francese al suo titolo di debutto, è riuscito nell'impresa titanica di creare una nuova IP capace di rivaleggiare tecnicamente ed emotivamente con saghe decennali, posizionandosi come una delle sorprese più grandi del decennio.

Con questo premio, Clair Obscur: Expedition 33 non è più solo una "gemma nascosta", ma un nuovo standard per il gioco di ruolo occidentale.